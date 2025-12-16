PRESUĐENA NAKNADA ŠTETE PORODICI NASTRADALOG PRILIKOM PADA NADSTREŠNICE: Dozvoljena je žalba Apelacionom sudu

VIŠI sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je obavezao Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije" Beograd i Republiku Srbiju da tužiocima, članovima porodice jednog od nastradalih prilikom pada nadstrešnice na Zeležničkoj stanici u tom gradu, solidarno isplate ukupno 9,5 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica.

FOTO:Lj.P.

Oni su obavezani da tužiocu Š.R. isplate iznos od 5.000.000 dinara i tužilji Š.L. iznos od 4.500.000 dinara, objavljeno je na sajtu tog suda.

U preostalom delu navedeni tužbeni zahtev je odbijen kao neosnovan do visine traženog iznosa.

Istom presudom tuženi su obavezani da tužiocima solidarno naknade troškove parničnog postupka.

Protiv ove presude dozvoljene su žalbe Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Ovaj sud je prethodno doneo odluku da tuženi isplate R.Z. i R.Z. na ime nematerijalne štete usled smrti bliskog lica ukupno 28 miliona dinara, a tužiocima B.P, I.R. i M.R. ukupno 19,5 miliona dinara.

Pored ovih, u toku su još četiri parnična postupka.

Prilikom pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine nastradalo je 16 osoba, a jedna je teško povređena.

Povodom pada nadstrešnice novosadsko Više javno tužilaštvo vodi istragu protiv 13 osoba, među kojima su i bivši ministar građevinarstva i dva bivša direktora Infrastrukture železnice.

Optužnica u tom predmetu je podignuta i čeka se odluka Višeg suda u Novom Sadu.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi predistražni postupak u vezi sa finansiranjem projekta rekonstrukcije, dok je po odluci Vrhovnog javnog tužioca preuzelo na zastupanje i optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podignutu protiv troje okrivljenih zbog nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posledicu pad nadstrešnice.

Ovu optužnicu je potvrdio Viši sud u Beogradu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć