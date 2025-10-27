"TO NIJE NESREĆA, TO JE ZLOČIN NA PUTU": Pomoćnik direktora ABS povodom jezivog sudara na Novom Beogradu i pogibije cele porodice

POMOĆNIK direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Mirko Koković izjavio je danas da je vozač koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj je stradala tročlana porodica, osim pod dejstvom alkohola bio i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, i ukazao da je taj udes jasan signal da treba pooštriti kaznenu politiku prema vozačima.

Foto: Printscreen

Koković je rekao da je saobraćajna nesreća koja se dogodila u noći između subote i nedelje na Novom Beogradu ''kap koja je prelila čašu'' kada je reč o nesavesnim vozačima i naveo da ta nesreća mora biti nešto što će uticati na sadržaj novog Zakona o bezbednosti saobraćaja.

- Vozač je imao 1,17 promila alkohola, a bio je i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. I kroz razgovor sa prijateljima i poznanicima, i sada kada pričamo, kod mene to izaziva jednu vrstu besa, zato što je trenutak nepažnje, bahatosti i pijanstva ugasio celu porodicu. Odluka da sednete u vozilo u takvom stanju nije greška, to je svesna odluka da naškodite drugom, a i sebi. To nije nezgoda, nije nesreća, jednostavno to je zločin na putu - rekao je Koković na TV Prva.

Ukazao je da po sadašnjem zakonu vozaču preti maksimalna kazna od 15 godina zatvora i dodao da će uz dobro vladanje, taj vozač za 10 godina ponovo biti na ulici i nastaviti svoj život.

Koković je naveo primer novog zakona koji je nedavno stupio na snagu u Grčkoj i prema kojem su za vožnju pod dejstvom alkohola propisana novčana kazna od 4.000 evra, zatim 10 godina zabrane vožnje i pet godina zatvora, a da je u slučaju saobraćajne nezgode sa fatalnim ishodom izazvane pod dejstvom alkohola vozaču zaprećena kazna od 40 godina zatvora.

On smatra da bi poštrene kazne uticale na svest vozača.

- Kada uzmemo naš mentalitet i to što nam se dešava poslednjih nekoliko godina, ono što doprinosi i povećanju bezbednosti saobraćaja jeste represija i prevencija. Represija mora biti znatno veća, stroža, i taj zakon koji očekujemo uskoro. Taj zakon mora biti mnogo drugačiji, ako mislimo da smanjimo drastično broj stradalih na našim putevima - rekao je Koković.

Naveo je da je prošle godine Ministarstvo unutrašnjih poslova sankcionisalo milion i po vozača od kojih je njih 50.000 sankcionisano zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a 10.000 je zadržano na trežnjenju.

- To znači da su imali mnogo više alkohola u organizmu nego što je imao ovaj vozač na Novom Beogradu. Znači, imali su više od 1,2 promila, to je 10.000 potencijalnih ubica - rekao je Koković.

Naveo je da je u toku izrada novog zakona i da je ABS jedan od članova Radne grupe, kao i da očekuje da će novi zakon biti usvojen sledeće godine posle javne rasprave.

(Tanjug)