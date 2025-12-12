SRBIN POGINUO U STRAVIČNOJ NESREĆI U CRNOJ GORI: Uviđaj u toku
DRŽAVLjANIN Srbije D.K. (62) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u mestu Bistrice na putu Podgorica - Bar, saopšteno je iz policije.
Kako se navodi, nesreća se dogodila jutros u 7.30 sati kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletelo s puta.
Uviđaj je u toku.
Nije poznato da li je još neko bio u vozilu sa D. K.
(Telegraf)
SMRSKANA VOZILA I TELO NA PUTU: Teška saobraćajna nesreća na Čukarici
