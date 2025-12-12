SRBIN POGINUO U STRAVIČNOJ NESREĆI U CRNOJ GORI: Uviđaj u toku

DRŽAVLjANIN Srbije D.K. (62) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u mestu Bistrice na putu Podgorica - Bar, saopšteno je iz policije.

Kako se navodi, nesreća se dogodila jutros u 7.30 sati kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletelo s puta.

Uviđaj je u toku.

Nije poznato da li je još neko bio u vozilu sa D. K.

(Telegraf)

