EKSPLOZIJA U SURČINU: U kući pronađeno telo muškarca - Policija na terenu
U SURČINU se rano jutros dogodila stravična tragedija nakon što se u jednoj porodičnoj kući čula izuzetno jaka eksplozija.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u prostoriji u kojoj je došlo do eksplozije pronađeno je telo muškarca.
Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, a teren je trenutno obezbeđen.
O događaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje će sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok eksplozije i smrti muškarca.
U trenutku eksplozije čovek je bio sam u kući, kažu komšije.
Prema informacijama, telo muškarca (51) nađeno je u kući u Bečmenu.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
Eksplozija u Čačku: Jake detonacije, narod beži
