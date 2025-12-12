EKSPLOZIJA U SURČINU: U kući pronađeno telo muškarca - Policija na terenu

U SURČINU se rano jutros dogodila stravična tragedija nakon što se u jednoj porodičnoj kući čula izuzetno jaka eksplozija.

D.N.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u prostoriji u kojoj je došlo do eksplozije pronađeno je telo muškarca.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, a teren je trenutno obezbeđen.

O događaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje će sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok eksplozije i smrti muškarca.

U trenutku eksplozije čovek je bio sam u kući, kažu komšije.

Prema informacijama, telo muškarca (51) nađeno je u kući u Bečmenu.

(Telegraf)

