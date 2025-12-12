Hapšenja i istraga

UHAPŠENA TRI MUŠKARCA ZBOG PUCNJAVE U OBRENOVCU: Jedan se tereti za pokušaj ubistva, oglasio se MUP

V.N.

12. 12. 2025. u 09:04

POVODOM pucnjave koja se dogodila u centru Obrenovca, a u kojoj je Aleksandar R. sa više metaka ranio Petra G. koji je bio u društvu Filipa R. oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

УХАПШЕНА ТРИ МУШКАРЦА ЗБОГ ПУЦЊАВЕ У ОБРЕНОВЦУ: Један се терети за покушај убиства, огласио се МУП

Foto: Shutterstock

 - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Obrenovac, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A.R. (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, D.P. (23) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenja proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i F. R. (28) za krivično delo nasilničko ponašanje", navedeno je u saopštenju - navodi se u saopštenju MUP.

Kako dalje navode, juče u Obrenovcu u blizini jednog ugostiteljskog objekta, najpre je došlo do svađe i tuče između osumnjičenih A. R. i D. P. s jedne strane i F. R. i Petra G. (28) s druge strane, nakon čega je A. R. ispalio tri projektila iz vatrenog oružja u Petrga G. nanevši mu povrede.

 - Policija je ubrzo uhapsila osumnjičene i određeno im je zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - piše u saopštenju MUP.

Uskoro opširnije

