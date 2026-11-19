BORBA PROTIV KORUPCIJE: Uhapšeno šestoro zaposlenih u Gradskoj upravi u Leskovcu
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici UKP, Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su šest osoba, zaposlenih u Gradskoj upravi u Leskovcu, dok se za još jednom osobom traga.
Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom.
Uhapšeni su Z. N. (59), M. M. (48), D. S. (42), kao i J. J. (52), M. S. (42) i M. K. (36), koji se sumnjiče da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.
Z. N. se sumnjiči, da je kao rukovodilac u Gradskoj upravi u Leskovcu, u saradnji sa ostalim osumnjičenima, 16. aprila 2023. godine, potpisao ugovor sa jednim ponuđačem iz Novog Sada za javnu nabavku za izgradnju saobraćajnice kod gradskog stadiona „Dubočica“ u Leskovcu, u iznosu većem od 80.000.000 dinara. To je uradio, navodi se u saopštenju MUP, iako je znao da su budžetom grada i Planom javnih nabavki za tu godinu bila predviđena sredstva u iznosu od oko 41.000.000 dinara.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
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