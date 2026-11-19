NESREĆA KOD VRANJA: Trojica radnika povređena na trafostanici, mladić (19) sa teškim opekotinama
U SELU Donje Trebešinje, kod Vranja 18. novembra su tokom rada na trafostanici povređena tri radnika, saznaje Tanjug.
Jedan od radnika 19-godišnjak, je sa teškim opekotinama prevezen u Klinički centar u Nišu, gde je zbrinut.
Zbog ozbiljnosti njegovih povreda u toku je organizacija njegovog transporta u Univerzitetski klinički centar Srbije radi daljeg lečenja, rečeno je za Tanjug u UKC Niš.
Druga dva radnika su se sa lakšim povredama, naknadno javila u bolnicu.
Na licu mesta je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju obavljen uviđaj.
Tužilaštvo je naložilo da na lice mesta izađe inspektor rada i lice zaduženo za bezbednost na radu.
(Tanjug)
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