U SELU Donje Trebešinje, kod Vranja 18. novembra su tokom rada na trafostanici povređena tri radnika, saznaje Tanjug.

Foto: N. Živanović

Jedan od radnika 19-godišnjak, je sa teškim opekotinama prevezen u Klinički centar u Nišu, gde je zbrinut.

Zbog ozbiljnosti njegovih povreda u toku je organizacija njegovog transporta u Univerzitetski klinički centar Srbije radi daljeg lečenja, rečeno je za Tanjug u UKC Niš.

Druga dva radnika su se sa lakšim povredama, naknadno javila u bolnicu.

Na licu mesta je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju obavljen uviđaj.

Tužilaštvo je naložilo da na lice mesta izađe inspektor rada i lice zaduženo za bezbednost na radu.

(Tanjug)

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