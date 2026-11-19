BUDŽET NOVOG SADA OŠTEĆEN ZA 2,1 MILION DINARA: Uhapšeni osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica
NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, slobode su osumnjičeni M.Z. i N.T. zbog osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Kreativni niz“, u periodu od 2021. do 2025. godine, čiji zastupnici su osumnjičeni M.Z. i N.T. dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, za realizaciju devet projekta u ukupnom iznosu od 2.135.000 dinara.
- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni su davaocima sredstava podnosili lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima su opisivali aktivnosti na projektima, odnosno održavanje manifestacija, koje se nikada nisu desile - navodi se u saopštenju VJT. - Na taj način je budžetu Grada Novog Sada naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.135.000,00 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima M.Z. i N.T. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
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