BIVŠU DEVOJKU I NJENOG PARTNERA FIKSIRAO KAO METE - TVRDI TUŽILAŠTVO: Branilac traži novu šansu za Dumnića

POSTUPAJUĆI Viši tužilac zatražila je u završnoj reči u Višem sudu u Beogradu da Dejan Dumnić bude osuđen na maksimalnu kaznu zatvora za pokušaj teškog ubistva bivše devojke Dragane Krunić i njenog prijatelja Nemanje Jovičića 29.7.2024. godine u Železniku, jer nema olakšavajućih okolnosti.

S. J. M.

Kako je rekla on je do sada 12 puta osuđivan za razna dela sa elementima nasilja, protiv imovine i zdravlja ljudi i sve te ranije osude nisu imale efekta. Tužilac je zatražila i da mu se izrekne mera lečenja od alkohola.

- Izvršio je delo i on sam nije sporio da je tog dana nožem zadao više uboda Dragani Krunić i Nemanji Jovičiću, da je došao do Draganinog stana sa nožem u rancu, da se raspravljao sa njom i onda mu je, kako je rekao, "pao mrak na oči" i ubo je dva puta. Onda je otvorio vrata stana, napao Nemanju i ubo ga tri puta. Uzeo im je telefone i otišao kod druga, kod koga se krio i nije mu rekao šta je uradio. Sakrio je i tragove bacivši svoju krvavu odeću u kontejner, a uzeo je prijateljevu garderobu. Uračunljivost mu je bila smanjena zbog alkoholizma, ali ne bitno i on je sam sebe doveo u to stanje - kazala je tužilac.

Ona je navela da je jasno da je Dumnić sve svesno, panirano i promišljeno uradio i da je Krunićevu i Jovičića fiksirao kao svoje mete.

- Namamio je da izađe iz stana, a kada je htela da se vrati uhvatio je za ruku, okrenuo ka sebi i dva puta je ubo u stomak, a onda odgurnuo, ušao u stan i napao i Nemanju. Kada mu je Nemanja oteo nož i pobegao, uzeo je drugi iz njenog stana, trčeći ka Dragani na stepeništu da je opet ubode. Raskid sa njom i saznanje da ona ima novog partnera stvorilo je kod njega nameru da ih ubije, a pokazao je veliku upornost i odlučnost da to i učini - kazala je tužilac.

Sa druge strane Dumnićev branilac Silvia Đurđić, kazala je da ga treba osloboditi za pokušaj teškog ubistva i osuditi za lakše delo, da je on priznao radnje koje je učinio, ali da je tužilaštvo zloupotrebilo njegovu iskrenost.

- Kod njega nema umišljaja za ubistvo. Da je hteo, ubio bi je odmah, čim je otvorila vrata. Iziritiran time što mu ne da njegove stvari u afektu je ubada u stomak nožem, koji mu je bio za pojasem. Ne ubada je u grudi ili vrat. Drugi napad na stepeništu se nije desio, oštećena je prvo rekla da je i tu ubodena, da bi u sudu kazala da ipak nije. On nije imao nameru da napadne Nemanju, nije ni znao da je on u stanu i to se desilo u sklopu okolnosti kada je oštećena dozivala u pomoć - kazala je Silvia Đurđić.

Ona je navela da Dumnić pokazuje iskreno pokajanje i da je svestan da mora da odgovara za to što je loše uradio.

- On ne negira da je učinio lošu stvar povredivši oštećene. Iskreno je plakao kod tužioca sve vreme dok je pričao šta se i kako desilo. Treba da se pokrene resocijalizacija da on više ne bude višestruki povratnik i da dobije novu šansu kada izdrži adekvatnu kaznu i promeni život iz korena. Njemu je stradao brat u detinjstvu i on od roditelja nosi teret da je on tu nešto kriv i to ga je sve i odvelo na jedan loš put - kazala je advokat Silvia Đurđić.

Dejan Dumnić rekao je u sudnici da se kaje, da nije ni imao nameru da ide kod Dragane, već da traži posao, ali ga je put tamo naneo. Kaže da je pogrešio i rasplakao se. Na kraju je rekao da bi voleo da se pravda zasniva na istini.

Prvostepena presuda će Dumniću biti objavljena u ponedeljak.