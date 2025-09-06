NI SUD, NI POLICIJA NE MOGU DA NAĐU ČUMETA DA SVEDOČI: Suđenje za prvu otmicu zemunskog klana
LjUBIŠA Buha Čume, koji treba da bude saslušan kao svedok u slučaju poznatom kao "Prva otmica zemunskog klana" nije došao u Viši sud u Beogradu, pa je ovo suđenje okrivljenim Milanu Radukiću, Saši Đajiću i Zoranu Ristiću danas odloženo za sredinu oktobra.
Kako je sudija rekao, Buha nije primio poziv, a policija ga nije zatekla na adrsi.
- Njegov sin je rekao da Buha nije u Beogradu i da ne zna kada će se vratiti. Odelenje za potrage izvestilo je da Buha stanuje na adresi navedenoj u spisima predmeta, što im je potvrdila njegova ćerka - kazao je sudija.
Kako Ljubiša Buha, očigledno, već godinama ne želi da dođe i svedoči u ovom predmetu, tužilaštvo je odustalo od njegovog saslušanja, ali odbrana ostaje pri predlogu da se ispita. Sudija je rekao da odbrana pokuša da nađe drugu adresu sa koje bi se moglo obezbediti prisustvo Buhe. Na kraju je rekao da će narednih dana sud pokušati da obezbedi prisustvo svedoka putem pošte i policije.
Buha je jedini put došao na ovo suđenje kao svedok u maju 2021. godine i rekao da ne želi da svedoči ukoliko se ne isključi javnost i dok mu se ne dodeli policijska zaštita, jer mu je ugrožena bezbednost, pošto je već osam pripadnika nekadašnjeg "zemunskog klana" izašlo iz zatvora. Posle toga sud nikada više nije uspeo da mu uruči poziv.
Trojica okrivljenih terete se da su u avgustu 1997. godine oteli studenta iz bogate porodice Novaka Stevanića i predali ga "zemunskom klanu". Oni su ga držali vezanog u garaži na Novom Beogradu, naterali da kaže gde u stanu drže sef i iz njega opljačkali oko 100.000 maraka, 4,5 kilograma zlata i četiri pištolja.
