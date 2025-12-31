NASILNO UPAO U UGOSTITELJSKI OBJEKAT, PA SVE POLIO ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU I ZAPALIO: Uhapšen piroman sa Novog Beograda (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. B. (2003), osumnjičenog za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Foto: Jutjub printskrin/MUP

Sumnja se da je osumnjičeni 21. decembra nasilno ušao u ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, polio unutrašnjost zapaljivom tečnošću i izazvao požar, pri čemu je nastala velika materijalna šteta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu. MUP je saopštio da su u prethodnom periodu rasvetljena još tri slična slučaja paljenja ugostiteljskih objekata na teritoriji Beograda.