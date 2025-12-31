NASILNO UPAO U UGOSTITELJSKI OBJEKAT, PA SVE POLIO ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU I ZAPALIO: Uhapšen piroman sa Novog Beograda (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. B. (2003), osumnjičenog za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.
Sumnja se da je osumnjičeni 21. decembra nasilno ušao u ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, polio unutrašnjost zapaljivom tečnošću i izazvao požar, pri čemu je nastala velika materijalna šteta.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu. MUP je saopštio da su u prethodnom periodu rasvetljena još tri slična slučaja paljenja ugostiteljskih objekata na teritoriji Beograda.
Preporučujemo
UHAPŠEN DILER U NIŠU: Evo šta mu je pronađeno u stanu
31. 12. 2025. u 14:17
UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA PALjENjE: Polio lokal i spalio ga
30. 12. 2025. u 17:54
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)