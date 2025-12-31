Zločin

NASILNO UPAO U UGOSTITELJSKI OBJEKAT, PA SVE POLIO ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU I ZAPALIO: Uhapšen piroman sa Novog Beograda (VIDEO)

В.Н.

31. 12. 2025. u 16:43

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. B. (2003), osumnjičenog za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

НАСИЛНО УПАО У УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ, ПА СВЕ ПОЛИО ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ И ЗАПАЛИО: Ухапшен пироман са Новог Београда (ВИДЕО)

Foto: Jutjub printskrin/MUP

Sumnja se da je osumnjičeni 21. decembra nasilno ušao u ugostiteljski objekat na Novom Beogradu, polio unutrašnjost zapaljivom tečnošću i izazvao požar, pri čemu je nastala velika materijalna šteta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu. MUP je saopštio da su u prethodnom periodu rasvetljena još tri slična slučaja paljenja ugostiteljskih objekata na teritoriji Beograda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAPALI STARCA NA SALAŠU: Uhapšeno više lica kod Bečeja
Zločin

0 0

NAPALI STARCA NA SALAŠU: Uhapšeno više lica kod Bečeja

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, PS Novi Bečej, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, uhapsili su G. K. (2000), A. K. (1998) i E. K. (2004) iz okoline Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojnička krađa.

31. 12. 2025. u 13:07

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu