UHAPŠEN DILER U NIŠU: Evo šta mu je pronađeno u stanu

POLICIJA u Nišu uhapsila je muškarca koji je uhvaćen tokom prodaje droge, a prilikom pretresa njegovog stana, pronađena je veća količina narkotika.

Foto: Depositphotos

Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo je zadržavanje A. P. iz Niša zbog sumnje da je počinio krivično dela trgovina narkoticima.

Kako se navodi, osumnjičeni je toga dana u Nišu prodao po paketić marihuane A. T. , N. S. i L. A.

Pretresom stana u kome živi, policija je pronašla ukupno oko kilogram i 800 grama kanabisa upakovanog u više paketića.

(Blic)

