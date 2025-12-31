UHAPŠEN DILER U NIŠU: Evo šta mu je pronađeno u stanu
POLICIJA u Nišu uhapsila je muškarca koji je uhvaćen tokom prodaje droge, a prilikom pretresa njegovog stana, pronađena je veća količina narkotika.
Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo je zadržavanje A. P. iz Niša zbog sumnje da je počinio krivično dela trgovina narkoticima.
Kako se navodi, osumnjičeni je toga dana u Nišu prodao po paketić marihuane A. T. , N. S. i L. A.
Pretresom stana u kome živi, policija je pronašla ukupno oko kilogram i 800 grama kanabisa upakovanog u više paketića.
Blic
