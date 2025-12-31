Hapšenja i istraga

TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA JOVANOM (20) IZ PANČEVA: Porodica prijavila nestanak nakon što je otišao na žurku (FOTO)

Ana Đokić

31. 12. 2025. u 14:49

POTRAGA za Jovanom Palatinušem (20) nažalost ima tragičan kraj, što je potvrdila i majka nastradalog Pančevca, tvrde korisnici društvenih mreža.

ТРАГИЧАН КРАЈ ПОТРАГЕ ЗА ЈОВАНОМ (20) ИЗ ПАНЧЕВА: Породица пријавила нестанак након што је отишао на журку (ФОТО)

Foto: pixabay

Telo mladića, koji je nestao u okolini Pančeva, pronađeno je u njegovom vozilu koje je danas izvučeno iz kanala DTD kod Grebenca.

- Jovan je nestao pre tri dana nakon što je oko 2.45 ujutru svojim vozilom krenuo sa žurke u Vršcu. Porodici i prijateljima nastradalog mladića upućujemo najdublje saučešće - pisalo je u objavi.

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAPALI STARCA NA SALAŠU: Uhapšeno više lica kod Bečeja
Zločin

0 0

NAPALI STARCA NA SALAŠU: Uhapšeno više lica kod Bečeja

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, PS Novi Bečej, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, uhapsili su G. K. (2000), A. K. (1998) i E. K. (2004) iz okoline Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojnička krađa.

31. 12. 2025. u 13:07

Politika
Tenis
Fudbal
TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN! Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića

"TOLIKO JE FENOMENALAN...OVO JE TUŽAN DAN!" Članovi kuće slavnih o povredi Nikole Jokića