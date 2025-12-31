TRAGIČAN KRAJ POTRAGE ZA JOVANOM (20) IZ PANČEVA: Porodica prijavila nestanak nakon što je otišao na žurku (FOTO)

POTRAGA za Jovanom Palatinušem (20) nažalost ima tragičan kraj, što je potvrdila i majka nastradalog Pančevca, tvrde korisnici društvenih mreža.

Foto: pixabay

Telo mladića, koji je nestao u okolini Pančeva, pronađeno je u njegovom vozilu koje je danas izvučeno iz kanala DTD kod Grebenca.

- Jovan je nestao pre tri dana nakon što je oko 2.45 ujutru svojim vozilom krenuo sa žurke u Vršcu. Porodici i prijateljima nastradalog mladića upućujemo najdublje saučešće - pisalo je u objavi.

