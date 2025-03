U MENE SU PUCALI IZ DVA PIŠTOLJA I IZBOLI ME NOŽEM: Svedočenje Mira Čuljkovića teško ranjenog radnika obezbeđenja kluba "Stefan Braun"

BIVŠI radnik obezbeđenja u klubu "Stefan Braun" Miro Čuljković, koji je teško ranjen pre tri godine na svom radnom mestu, kazao je danas u Višem sudu u Beogradu da su tada u njega pucali Aleksandar Šćepanović i Slavoljub Trajković.

Foto: Printskrin

Za pokušaj njegovog teškog ubistva u saizvršilaštvu sudi se samo Trajkoviću i Stefanu Veljoviću, jer je Šćepanović u bekstvu, a četvrti okrivljeni Nikola Stanković je ubijen pre tri meseca.

Čuljković je sada ispričao da su se posle tuče i odlaska iz kluba okrivljeni vratili sa dva pištolja, a u optužnici se pominje samo jedan.

- Prvi koji je ušao, je imao pištolj i uperio mi ga je u glavu. Ja sam mu ga spustio od sebe rukom i on je opalio rafal. To je bio Šćepanović. Kada je ispalio hice, pištolj mu je ispao - kazao je Čuljković. - Drugi pištolj sam video kod detektor vrata i iz njega me je sa ulaza pucao Trajković. Rana u bubregu mi je od tog kalibra municije. Inače, rane su mi od dva kalibra. Pucali su Šćepanović i Trajković, a nožem me je ubo ovaj mali što je ubijen.

Na ovo je okrivljeni Trajković, čudeći se pitao Čuljkovića, "jesam li vas ja pucao", na šta je oštećeni odgovorio da ga je video sa pištoljem da puca u njega sa ulaznih vrata i da je video prasak. Trajković posle toga više nije imao pitanja.

Čuljković je rekao sudiji da posle prvog metka, koji ga je pogodio, nije pao, jer je bio još pod adrenalinom. Jedan metak ga je pogodio ispod grudi, jedan u preponu, a ostali u stomak, a kako kaže, na kolena je pao kada ga je neko ubo nožem. Kako se te rane od noža ne pominju u optužnici, niti ih ima u medicinskom veštačenju njegovih povreda, Čuljković je kazao da je zadobio tri uboda nožem, da su mu ih lekari u bolnici "zakrpili" i slikali, da može da ih pokaže i da ne zna zašto ih posle nema navedenih u medicinskoj dokumentaciji.

- Mislim da me je ovaj momak što je ubijen, Stanković, ubo nožem, jer sam mu u klubu kada je izbio incident, uzeo "boks nož" i vratio sam mu ga u liftu, kada smo izlazili - ispričao je Čuljković.

Pošto mu je branilac Trajkovića Bojan Dobrijević predočio da je kod tužioca u istrazi kazao da se po izlasku iz kluba, 30 sekundi kasnije vratio Trajković sa pištoljem i pucao, a sada kaže da je prvi pucao Šćepanović, oštećeni Čuljković je naveo da ne zna ko je prvi ušao u hol zgrade. Rekao je da ih do tada nikada nije video, nije ih poznavao, niti razlikovao i da mu je advokat posle rekla kako se ko zove od tih momaka, koji su pucali u njega. Kazao je i da je posle na snimku video da prvi puca Šćepanović.

Mira Čuljkovića je tada pogodilo sedam metaka i kako je rekao u sudu 80 odsto je izgubio radnu sposobnost, pa je pre više od godinu dana dobio invalidsku penziju prvog stepena zbog povrede na radu. U periodu oporavka posle operacija izgubio je 50 kilograma, jer zbog povreda u stomaku sada ima specifičnu ishranu.

Odgovarajući na pitanja Veljovićevog branioca, Čuljković je rekao da ga ne poznaje, da se seća mršavog, crnog momka, kojeg je iz kluba izveo njegov kolega iz obezbeđenja, ali da ne zna da li je to Veljović i da se ne seća da ga je video u holu prilikom pucnjave.

PUŠTENI NA SLOBODU

SUD je danas ukinuo meru kućnog pritvora Slavoljubu Trajkoviću i Stefanu Veljoviću i pustio ih da se brane sa slobode. Protiv okrivljenog Nikole Stankovića, koji je ubijen u decembru na spavanju u svojoj kuću, dok je takođe bio na meri zabrane napuštanja stana sa nanogvicom, postupak je ranije obustavljen.