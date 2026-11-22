DVOJICA muškaraca povređena su u napadu više osobe koji se dogodio noćas nešto pre tri sata posle ponoći na benzinskoj pumpi na Ibarskoj magistrali.

FOTO: Lj.P.

Prema nezvaničnim informacijama, braća L. C. i S. C. sedeli su u kafani u blizini pumpe, kada su na S. C. nasrnule četiri nepoznate osobe i počele da ga udaraju rukama i nogama po glavi i telu, a potom utrčale u crni automobil i odvezle se u nepoznatom pravcu.

Njegov brat L. C. je otišao ka benzinskoj pumpi, a kada je ušao u nju, iste četiri osobe izašle su iz automobila i nasrnule i na njega, udarajući ga palicama i rukama, te je zadobio povrede glave i tela.

Napadači su prilikom upada na pumpu polomili rashladnu vitrinu i razbacali robu sa pulta.

Policija je, izašavši na lice mesta, na benzinskoj pumpi zatekla tragove krvi.

Povređena braća su sanitetom Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.

(Telegraf.rs)