KRVAVI OBRAČUN POSLE PONOĆI NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Prvo napali jednog brata u kafani, pa palicama uleteli na pumpu i prebili drugog
DVOJICA muškaraca povređena su u napadu više osobe koji se dogodio noćas nešto pre tri sata posle ponoći na benzinskoj pumpi na Ibarskoj magistrali.
Prema nezvaničnim informacijama, braća L. C. i S. C. sedeli su u kafani u blizini pumpe, kada su na S. C. nasrnule četiri nepoznate osobe i počele da ga udaraju rukama i nogama po glavi i telu, a potom utrčale u crni automobil i odvezle se u nepoznatom pravcu.
Njegov brat L. C. je otišao ka benzinskoj pumpi, a kada je ušao u nju, iste četiri osobe izašle su iz automobila i nasrnule i na njega, udarajući ga palicama i rukama, te je zadobio povrede glave i tela.
Napadači su prilikom upada na pumpu polomili rashladnu vitrinu i razbacali robu sa pulta.
Policija je, izašavši na lice mesta, na benzinskoj pumpi zatekla tragove krvi.
Povređena braća su sanitetom Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.
(Telegraf.rs)
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