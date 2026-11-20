Sumnja se da je on, od septembra prošle godine do aprila ove godine, na ime nepostojećeg duga, uz pretnje, od dvadesetdevetogodišnjeg muškarca iz Zrenjanina iznudio ukupno 4.100 evra.

M. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.