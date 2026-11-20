AKCIJA NOVOBEOGRADSKE POLICIJE: Zaplenjeni kokain i marihuana
PRIPADNICI MUP Srbije, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. M. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je pregledom stana i automobila koji koristi osumnjičeni u naselju Kaluđerica pronašla više od tri kilograma marihuane spakovane u četiri vakuum kese i 262 paketića, oko 9,8 grama kokaina spakovanog u 11 paketića, kao i tri vagice za precizno merenje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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