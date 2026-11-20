Javno tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo je predmet po krivičnoj prijavi koju je podneo glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović protiv javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva u Beogradu Gorana Ilića, koji je i predsednik Komisije za nadzor formirane rešenjem Vrhovnog javnog tužioca, saznaje Tanjug.

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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal formiralo je predmet po krivičnoj prijavi koju je podneo glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović protiv javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva u Beogradu Gorana Ilića, koji je i predsednik Komisije za nadzor formirane rešenjem Vrhovnog javnog tužioca, saznaje Tanjug.

Krivičnu prijavu protiv Ilića, Stefanović je podneo 10. novembra Javnom tužilaštvu za organizovni kriminal zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Krivičnog zakonika u sticcaju sa krivičnim delom ometanje pravde iz člana 336b stav 2 Krivičnog zakonika, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako je ranije saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu u krivičnoj prijavi navedeno je da postoje osnovi sumnje da je Ilić 30. oktobra 2026. godine ometao glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu u vršenju javnotužilačke funkcije, te prekoračio svoja službena ovlašćenja u svojstvu predsednika Komisije za nadzor, prejudicirajući ishod postupka kontrole, te da je oštećenom glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu teže povredio prava i naneo štetu.

Konkretno, kako navode, nakon što je 28. oktobra u prostorije VJT u Beogradu pristupila pomenuta Komisija, predsednik te Komisije Ilić je 30. oktobra oko 13:30 časova, a pošto je prethodno bio na pauzi koju je proveo tog dana u kafiću "Grin" preko puta "Palate pravde" u društvu javnog tužioca Bojane Savović i javnog tužioca Milene Božović, ušao u kabinet glavnog javnog tužioca i nakon kraćeg razgovora poručio glavnom javnom tužiocu da treba da podnese neopozivu ostavku.

Na pitanje Stefanovića iz kog razloga treba to da uradi, Ilić je, kako je precizirano u tom saopštenju, rekao: "Skloni se, to je najbolje za tebe, vidiš kako je Nebojša Stefanović nestao iz fokusa javnosti, ti im smetaš dok si na ovoj poziciji".

Upitan, zašto bi to uradio, Ilić mu je, kako je navedeno, rekao: "Svi su ti okrenuli leđa, ja poznajem određene ljude, za tebe je bolje da se skloniš nego da te ovi što dolaze proganjaju, bolje je za tebe i za tvoje tužioce da mi ovako ovo odradimo, nego da to urade revolucionari".

Na pitanje Stefanovića šta je sa garancijama koje imaju javni tužioci i zar se on (Ilić) nije oduvek borio za samostalnost javnih tužilaca, Ilić je odgovorio: "Sad su druga vremena", a potom je na pitanje Stefanovića ko je po njemu glavni tužilac u Srbiji, rekao: "Bojana Savović".

Kako su dalje naveli, na ponovljeno pitanje Stefanovića zašto bi podneo ostavku kada je sve rađeno po Ustavu i zakonima, Ilić mu je ponovio: "Treba da se skloniš iz fokusa jer će te ovi novi proganjati, ti si finansijski bio obezbeđen i pre, roditelji su te obezbedili, žena ti dobro zarađuje, šta će ti ovo sve. Podnesi ostavku i bićeš miran".

Na ovaj način prijavljeni je, kako su istakli tada iz tužilaštva, koristeći svoj položaj kako u svojstvu javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva, tako i u svojstvu predsednika Komisije za nadzor, a sve u kontekstu prethodnih javnih medijskih sukoba koji su od strane imenovanog obilovali političkom konotacijom, ometao glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu u vršenju javnotužilačke funkcije, te istom teže povredio prava i naneo štetu.