Hapšenja i istraga

VELIKA ZAPLENA NA GRANIČNOM PRELAZU ŠID: U rezervnim točkovima šlep-službe sakrili više od 34.000 tableta psihoaktivnih supstanci (FOTO)

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 10:44

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici uhapsili su E. M. (42) i R. A. (32), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ВЕЛИКА ЗАПЛЕНА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ ШИД: У резервним точковима шлеп-службе сакрили више од 34.000 таблета психоактивних супстанци (ФОТО)

Foto: MUP

Prilikom kontrole teretnog vozila za šlepanje u kojem su se nalazili osumnjičeni na Graničnom prelazu Šid, na izlazu iz Srbije, u rezervnim točkovima policija je pronašla i oduzela 34.150 komada tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Шверц таблетаFoto: Фото: МУП

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

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