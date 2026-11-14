VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Odbacujemo optužbe o političkom uticaju, u 2026. rešena sva ubistva

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu navelo je danas da je, iako je u delu javnosti najviše napadano zbog svog postupanja u pojedinim predmetima, najveće i najefikasnije javno tužilaštvo u državi, sa 75 postupajućih javnih tužilaca (nedostaje trećina od propisanog broja javnih tužilaca) sa najvećim brojem predmeta u radu i to za najteža krivična dela opšteg kriminala, koruptivna krivična dela, maloletničkog kriminala, visokotehnološkog kriminala, a bavi se i koordinacijom rodno zasnovanog nasilja i međunarodnom saradnjom u konkretnim predmetima.

Foto: beograd.vjt.rs

U saopštenju se ističe i da je VJT u Beogradu najtransparentnije javno tužilaštvo u Republici Srbiji. Kako je navedeno, samo u toku 2025. godine u VJT u Beogradu formirano je ukupno 19.151 predmet, od kog broja je rešeno više od tri četvrtine predmeta, odnosno ostalo je nerešeno 4.333 predmeta na kraju godine.

Od početka 2026. godine do 9. novembra u VJT u Beogradu formirano je ukupno 16.202 predmeta, od kojih je u ovom trenutku rešena polovina predmeta. Ovi brojevi pokazuju da VJT u Beogradu ima svake godine u radu broj predmeta približno isto koliko ih ukupno imaju sva druga javna tužilaštva u Srbiji, ističe se u saopštenju.

Ukazuje se da je zbog nepostupanja Visokog saveta tužilaštva u odnosu na konkurse za izbor i zahteve za upućivanje javnih tužilaca, u periodu od februara 2024. godine do maja postupalo sa 58 javnih tužilaca, a krajem maja sa svega 51, što je polovina od propisanog broja javnih tužilaca.

U saopštenju se ističe da su, i pored ovakvih opstrukcija, javni tužioci iskazali maksimalnu posvećenost i efikasnost u radu. Navedeno je da je VJT u Beogradu i najtransparentnije javno tužilaštvo u Republici Srbiji koje redovno obaveštava javnost o svojim aktivnostima sa više od 1.000 godišnje objavljenih saopštenja za javnost i odgovora na pitanja medija, u meri u kojoj je to moguće, imajući u vidu tajnost predistražnih postupaka i istraga.

Početkom svake godine na Internet stranici VJT u Beogradu objavljuje se Godišnji izveštaj namenjen medijima, sa preciznim podacima o broju pokrenutih istraga, podignutih optužnica, zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela i drugi podaci. Ističe se da su od početka mandata glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića 1. januara 2022. godine pokrenute istrage i podignute optužnice u nekim od najkompleksinih predmeta iz oblasti korupcije. Kao primer se navode predmeti koji su u medijima poznati kao „EPS – Bauwesen“, gradski sekretar za legalizaciju Nemanja S, bivši direktor EPS Milorad G, Aleksandar P, tročlana komisija za kontrolu radova - nadstrešnica, šef kabineta gradonačelnika grada Beograda i mnogi drugi u javnosti manje zastupljeni predmeti protiv nosilaca javnih funkcija, policijskih službenika, vojnih lica ili odgovornih lica koja se dovode u vezu sa prethodnom vlašću.

- Postupanje u ovim predmetima VJT u Beogradu se nikako ne može opredeliti kao 'lojalističko', već isključivo u skladu sa zakonskim propisima i prikupljenim dokazima - naglašava se u saopštenju.

Navodi se da su u pomenutim predmetima, paralelno sa pokretanjem krivičnog postupka, pokretane i finansijske istrage protiv okrivljenih, koje su rezultirale privremenim oduzimanjem više miliona evra, desetina miliona dinara, više od 700 nekretnina, među kojima su stambeno-poslovne zgrade, stanovi, zemljišta, gradsko-građevinsko zemljište, šume i poslovni prostori, kao i više desetina vozila, mahom luksuznih automobila, zlatnih poluga i drugih dragocenosti.

U saopštenju se podseća na veliko profesionalno angažovanje glavnog javnog tužioca u predmetu "Ribnikar", gde je zajedno sa dvojicom postupajućih tužilaca pred sudom zastupao optužnicu, koja je rezultirala maksimalnim kaznama za Miljanu i Vladimira Kecmanović, roditelje 13-godišnjeg deteta koje je 3. maja 2023. godine lišilo života devetoro dece i školskog čuvara u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, a teško ranilo još petoro dece i nastavnicu istorije.

- Ne sme se zaboraviti ni samostalno, profesionalno i efikasno postupanje ovog tužilaštva u slučaju izvršenja krivičnog dela Teškog ubistva na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu '27', koje je dovelo do podizanja optužnice protiv šestorice okrivljenih, koja je zasnovana na dokazima, a ne na insinuacijama ili bilo čijim željama, a koja optužnica je potvrđena odlukom Višeg suda u Beogradu - dodaje se u saopštenju.

Kako je navedeno, po razotkrivanju pokušaja opstrukcije istrage u ovom predmetu i to od strane visokih policijskih službenika, VJT u Beogradu je preduzimalo radnje iz svoje nadležnosti, a što je rezultiralo hapšenjem i procesuiranjem načelnika Uprave kriminalističke policije Marka K. i načelnika Službe za suzbijanje kriminaliteta Boška S.

Što se tiče predmeta pokrenutih u poslednje dve godine u vezi sa blokadama, VJT u Beogradu ističe da su sva lica za koja je postojala sumnja da su izvršila krivična dela procesuirana u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima. Dodaje se da u tom smislu VJT u Beogradu sprema svoju analizu i odgovore na navode iz Izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva koji će biti objavljeni u javnosti, s obzirom na to da javnim tužiocima koji su na najgrublji način targetirani u Izveštaju nije bilo omogućeno da iznesu bilo kakvo izjašnjenje tim povodom.

Podseća se da je napad na studente i druge građane okupljene ispred Fakulteta dramskih umetnosti u novembru 2024. godine rezultirao optužnim aktima i priznanjem okrivljenih da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu, te osuđujućim presudama Višeg suda u Beogradu. Dodaje se da je nasilničko ponašanje jednog građanina prema studentu na skupu ispred Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu takođe procesuirano od strane VJT u Beogradu i okončano osuđujućom presudom.

- Procesuirani su u skladu sa zakonom opredeljenoj kvalifikaciji krivičnog dela i datim dokazima i svi drugi slučajevi u kojima je usled blokade saobraćaja od strane studenata i drugih građana dolazilo do izvršenja krivičnih dela usled probijanja blokade nasilničkom vožnjom - navodi se u saopštenju i dodaje da su među njima su i slučajevi u javnosti poznati kao "Ruzveltova", "Filharmonija", "Jurija Gagarina", "Pravni fakultet", "Palmotićeva".

U saopštenju se navodi da su desetak građana, među kojima su pojedini bili studenti, u proteklom periodu procesuirani isključivo kada su se u njihovim radnjama, u skladu sa prikupljenim dokazima, stekli elementi izvršenja nekog od krivičnih dela protiv ustavnog uređenja ili drugog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

- Niko nije procesuiran, a da za tako nešto nije bilo dokaza i zbog toga VJT u Beogradu odlučno odbacuje sve tvrdnje koje se iznose u javnosti od strane pojedinaca ili neformalnih grupa koje se temelje na njihovim političkim preferencijama, a ne na pravu i na zakonu - naglašava VJT.

Navodi se takođe da, pored navedenog, jedna od ključnih uloga VJT u Beogradu jeste borba protiv kriminala u njegovom klasičnom obliku i ističe da je VJT u Beogradu samo u toku 2025. godine procesuiralo okrivljene za ukupno 2,7 tona različitih vrsta opojnih droga, a od početka ove godine za oko 1,5 tona. Podseća se i da je istraga Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, poznata u javnosti kao "Konjuh", rezultat prethodno pokrenute istrage pred VJT u Beogradu u avgustu prošle godine, kada je od dvojice okrivljenih na periferiji Beograda zaplenjeno skoro dve tone opojne droge kanabis.

VJT takođe ističe da su sva krivična dela - ubistva, teška ubistva, računajući i pokušaje i pripremne radnje, izvršena od početka ove godine do danas na teritoriji Beograda rasvetljena i rešena, u smislu identifikovanja i procesuiranja osumnjičenih, zahvaljujući efikasnoj i koordiniranoj saradnji javnih tužilaca ovog tužilaštva sa pripadnicima MUP RS i bezbednosnih službi.

Dodaje se da se veći deo ubistava i teških ubistava, kao i pokušaja izvršenja ovih krivičnih dela, za koja su procesuirani kako punoletni tako i maloletni učinioci, tiče mahom obračuna u kriminogenim sredinama, ali su i rezultat problematičnih porodičnih odnosa ili su inspirisana imovinskim motivima.

Kada je reč o masovnom ubistvu u noći između 4. i 5. maja 2023. godine, VJT podseća i da su čak tri javna tužioca VJT u Beogradu bila na uviđaju celu noć u Duboni, dok se nije ustanovila nadležnost VJT u Smederevu, s obzirom da je učinilac nastavio sa ubistvima i u Malom Orašju.

U saopštenju se naglašava da VJT u Beogradu ima i najveći broj predmeta u radu za krivično delo trgovina ljudima i procesuira okrivljene za različite vrste eksploatacija kao su seksualna i radna ekspoatacija, prosjačenje i radi vršenja krivičnih dela.