Nesreće

"KAKO ĆU JA SAD ŽIVETI S TIM" Vozač koji je usmrtio muškarca (60) na Novom Beogradu van sebe - nije mu bilo spasa

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 10:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MUŠKARAC star oko 60 godina stradao je noćas kada ga je udario automobil na Novom Beogradu dok je prelazio ulicu, navodno van pešačkog prelaza.

КАКО ЋУ ЈА САД ЖИВЕТИ С ТИМ Возач који је усмртио мушкарца (60) на Новом Београду ван себе - није му било спаса

Foto: I. Marinković

Saobraćajna nesreća se dogodila u Ulici Jurija Gagarina u 23.40 časova, a lekari su na licu mesta zatekli povređenog muškarca, koji je preminuo nakon pokušaja reanimacije.

Na licu mesta našli su se očevici, a među njima su bili doktor i medicinskli tehničar koji su odmah započeli ranimaciju, pre dolaska Hitne pomoći.

Lekari Hitne pomoći nastavili su reanimaciju povređenog muškarca, ali je on preminuo uprkos njihovim nadljudskim naporima da ga spasu.

"Čovek u kolima bio je van sebe"

- Bilo je strašno. Svi smo stali kako bi videli da li možemo nekako da pomognemo, ali sreća da su se tu našli i lekari. Vozač koji je pokosio čoveka je bio u kolima sa prijateljima i bio je van sebe. Čuo sam ga da kaže: "Kako ću ja sad živeti s tim". Međutim, čoveku nije bilo spasa. Strašna nesreća. Ova ulica je uvek bila opasna za pretrčavanje - rekao je za Kurir jedan svedok nesreće.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)
Svet

0 0

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)

JEDAN od automobila iz kolone predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posete Irskoj, preneo je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

13. 11. 2026. u 21:49

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RAZBIJEN MEĐUNARODNI KRIJUMČARSKI LANAC: U velikoj akciji uhapšeno šest članova balkanskog narko kartela, za dvoje se traga
Hapšenja i istraga

0 2

RAZBIJEN MEĐUNARODNI KRIJUMČARSKI LANAC: U velikoj akciji uhapšeno šest članova balkanskog narko kartela, za dvoje se traga

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droga, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, sproveli su paralelnu istragu sa partnerskim jedinicama MUP-a Republike Slovenije i njihovim Specijalnim državnim tužilaštvom.

13. 11. 2026. u 22:23

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije