"KAKO ĆU JA SAD ŽIVETI S TIM" Vozač koji je usmrtio muškarca (60) na Novom Beogradu van sebe - nije mu bilo spasa

MUŠKARAC star oko 60 godina stradao je noćas kada ga je udario automobil na Novom Beogradu dok je prelazio ulicu, navodno van pešačkog prelaza.

Foto: I. Marinković

Saobraćajna nesreća se dogodila u Ulici Jurija Gagarina u 23.40 časova, a lekari su na licu mesta zatekli povređenog muškarca, koji je preminuo nakon pokušaja reanimacije.

Na licu mesta našli su se očevici, a među njima su bili doktor i medicinskli tehničar koji su odmah započeli ranimaciju, pre dolaska Hitne pomoći.

Lekari Hitne pomoći nastavili su reanimaciju povređenog muškarca, ali je on preminuo uprkos njihovim nadljudskim naporima da ga spasu.

"Čovek u kolima bio je van sebe"

- Bilo je strašno. Svi smo stali kako bi videli da li možemo nekako da pomognemo, ali sreća da su se tu našli i lekari. Vozač koji je pokosio čoveka je bio u kolima sa prijateljima i bio je van sebe. Čuo sam ga da kaže: "Kako ću ja sad živeti s tim". Međutim, čoveku nije bilo spasa. Strašna nesreća. Ova ulica je uvek bila opasna za pretrčavanje - rekao je za Kurir jedan svedok nesreće.