TEŠKA NOĆ: Muškarac poginuo na Novom Beogradu, žena stradala u Sremčici
MUŠAKARAC star 60 godina stradao je noćas kada ga je udario automobil na Novom Beogradu, a ženska osoba u Sremčici preminula je od posledica požara, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Saobraćajni udes se dogodio u Ulici Jurija Gagarina u 23.40 časova, a lekari su na licu mesta zatekli povređenog muškarca, koji je preminuo nakon pokušaja reanimacije.
Nakon 20.00 časova pristigao je poziv da je izbio požar u Ulici Sare Bernar u Sremčici, a lekari su nakon izlaska na teren konstatovali smrt ženske osobe.
U glavnom gradu su se protekle noći dogodile još četiri saobraćajne nezgode, u kojima je lakše povređeno četvoro ljudi.
Ukupno je zabeleženo 117 intervencija tokom noći, od čega je 24 bilo na javnim mestima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane
Preporučujemo
UŽAS U RAKOVICI: Dečak (14) nađen mrtav pored pruge, istraga u toku
11. 11. 2026. u 08:19
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ČAČKA: Jedna osoba poginula
12. 11. 2026. u 21:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)