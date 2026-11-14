TEŠKA NOĆ: Muškarac poginuo na Novom Beogradu, žena stradala u Sremčici

MUŠAKARAC star 60 godina stradao je noćas kada ga je udario automobil na Novom Beogradu, a ženska osoba u Sremčici preminula je od posledica požara, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Saobraćajni udes se dogodio u Ulici Jurija Gagarina u 23.40 časova, a lekari su na licu mesta zatekli povređenog muškarca, koji je preminuo nakon pokušaja reanimacije.

Nakon 20.00 časova pristigao je poziv da je izbio požar u Ulici Sare Bernar u Sremčici, a lekari su nakon izlaska na teren konstatovali smrt ženske osobe.

U glavnom gradu su se protekle noći dogodile još četiri saobraćajne nezgode, u kojima je lakše povređeno četvoro ljudi.

Ukupno je zabeleženo 117 intervencija tokom noći, od čega je 24 bilo na javnim mestima.

(Tanjug)

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