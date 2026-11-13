AUTOM KROZ IZLOG U - APOTEKU: Incident u tržnom centru u Kikindi (FOTO)

Automobil „ fiat punto“ danas je, iz nepoznatih razoga, udario, pa probio stakleni izlog apoteke u tržnom centru Retail park u Kikindi.

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Iako je auto prednjim delom ušlo u unutrašnjost, pa je okolo bilo dosta polomljenog stakla, na sreću, niko tom prilikom nije povređen. Nije poznato zbog čega se incident dogodio. Prema nekim nagađanjima, uzrok bi mogla da bude nesmotrenost i nepažnja žene vozača, koja je na kratko ostavila decu samu, a onda je dete okrenulo krljuč, jer ga majka nije ponela niti je zakočila automobil.

Ovaj tržni centar nalazi se u delu Kikinde koji se zove Mikronaselje i najgušće je naseljeni deo grada, jer se tu nalazi najviše stambenih zgrada, pa je prava sreća da se incident završio bez povređenih lica. Detalje će otkriti istraga policije koja je obavila uviđaj na licu mesta.