OGLASILA SE STUDENTSKA LISTA POSLE KONSULTACIJA: Predsednik Skupštine i broj potpredsednika biće izglasani većinom na sednici

PREDSTAVNICI Studentske liste - Studenti pobeđuju danas su na konsultacijama u Skupštini Srbije uoči konstitutivne sednice saopštili da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika, kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sednici.

Foto: I. Marinković

Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na nalozima studenata u blokadi na društvenim mrežama i na sajtu studenti.org.rs, javnost će biti blagovremeno obaveštena o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsednika ostalim poslaničkim grupama, pošto Studentska lista, kako navode, demokratski razgovara o svim pitanjima i na isti način donosi odluke,

Dodaje se da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno.

Kada je reč o formiranju komisije za verifikaciju mandata, navodi se da su predstavnici Studentske liste izneli stav da je potrebno da se proces završi maksimalno brzo i efikasno, a da će o konačnom dogovoru o članovima ove komisije skupštinska administracija biti obaveštena blagovremeno.

Predstavnici Studentske liste su zahtevali da se sednica nastavi odmah nakon verifikacije mandata.

U saopštenju se dodaje da će skupštinski odbori imati sastav srazmeran veličini poslaničkih grupa, a da će se o predsednicima odbora odlučivati većinom glasova na svakom pojedinačnom odboru.

- Međunarodne delegacije biće određene na osnovu predloga predsednika skupštine koji će pre toga obaviti konsultacije sa predsednicima poslaničkih grupa u skladu sa članom 26 stav 2 Poslovnika - stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da je, kada je reč o rasporedu sedenja u sali, Studentska lista zahtevala da predstavnici njihove poslaničke grupe budu pozicionirani desno od predsedavajućeg.

Dodaje se da su predstavnici Studentske liste tražili i da im se dostavi Zapisnik o primopredaji dužnosti generalnog sekretara i predsednika Skupštine i da su se o tome i predstavnici ostalih lista, kao i generalni sekretar Narodne skupštine složili.

- Generalni sekretar tražio je da imena predsednika skupštine, ukupan broj potpredsednika, imena naših kandidata za potredsednike, kao i imena kandidata za komisiju za verifikaciju mandata dostavimo u ponedeljak - ističe se u saopštenju.

Dodaju da su njihovi predstavnici tražili da se, s obzirom na to da se 17. novembra obeležava Međunarodni dan studenata, odobri prisustvo delegaciji studenata na galeriji tokom konstitutivne sednice Skupštine.

U Domu Narodne skupštine Srbije danas su održane konsultacije uoči konstitutivne sednice koja je zakazana za 17. novembar.

Na konsultacijama su učestvovali predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, Ana Brnabić i Milenko Jovanov ispred liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", predstavnici manjinskih lista i generalni sekretar Narodne skupštine Srđan Smiljanić.

Prema konačnim rezultatima koje je objavila Republička izborna komisija (RIK), na izborima održanim 25. oktobra "Studentska listi-Studenti pobeđuju" dobila je 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

(Tanjug)