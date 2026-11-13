VUČIĆ PODELIO LOŠE VESTI: Portugalski investitor odustao od Srbije, kao i veoma važna firma od Ekspa

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas dobio informaciju da jedan portugalski investitor sa kojim je dve godine pregovarano za investiciju u Bačkoj Topoli - odustaje, a odustaje i jedna od najvažnijih firmi koja je trebalo da se predstavi na Ekspu 2027, jer, kako je rekao, više ne veruju u stabilnost naše zemlje.

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- Danas sam dobio informaciju da je jedan portugalski investitor, s kojim je dve godine pregovarano za investiciju u Bačkoj Topoli, kako stvari stoje, odustaje. Jedna od najvažnijih firmi koja je trebalo da nam prikaže nešto veličanstveno i drugačije na Eskpu odustaje. O tome ćete dobiti zvanično obaveštenje već u ponedeljak - rekao je Vučić u uživo obraćanju na društvnim mrežama.

Naveo je da su razlozi prosti - ljudi se ne osećaju sigurno.

- Ljudi se ne osećaju bezbedno, ljudi ne osećaju onu vrstu stabilnosti koju smo uvek imali i koju smo uvek obezbeđivali - naveo je Vučić.

Kaže da su se nesigurnost i nestabilnost uvukli u sve domove, u sve pore društvenog života.

- Nikada, u 172 meseca dok smo vodili zemlju, nije bilo problema sa kešom i sa isplatama penzija. Samo, ljudi u Srbiji moraju da znaju jednu stvar - da ne postoji ništa što je osetljivije od kapitala. Ništa što je osetljivije psihološki od ekonomije. I zato svaka loša izjava, poput izjava Karovića i nekih drugih, nas je dovela u ovu situaciju. Sve ono što su radili, lagali oko Alta banke, takođe. Zato što neodgovorni ljudi misle da je kampanja nastavljena, ne razumevajući da je važno da se država vodi na drugačiji način, a ne lažima i izmišljotinama koje su postojale tokom izborne kampanje - rekao je Vučić.

Kaže da su tako lagali i za zvučni top i Jovanjicu, kao i Sarajevo Safari.

- To ste mogli da lažete i obmanjujete javnost tokom izborne kampanje. Ali sada vi nosite odgovornost - istakao je Vučić.