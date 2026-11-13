Zvanično: Mančester junajted ima novog trenera

U pitanju je višegodišnji ugovor.

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Argentinski stručnjak Maurisio Poketino novi je trener Mančester Junajteda, saopštio je danas klub sa Old Traforda.

"Klub je postigao dogovor sa Fudbalskim savezom Sjedinjenih Američkih Država da Maurisio i njegov stručni štab budu otpušteni posle završetka obaveza u reprezentaciji", navodi se na sajtu kluba uz dodatak da je potpisan "višegodišnji ugovor".

Poketino (54) je na mestu trenera nasledio Majkla Karika, a zvanično će preuzeti novu funkciju 18. novembra.

Pre nego što je 2024. godine preuzeo reprezentaciju SAD Poketino je redov vodio Espanjol, Sautempton, Totenhem, PSŽ i Čelsi.