Fudbal

Zvanično: Mančester junajted ima novog trenera

Танјуг

13. 11. 2026. u 14:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U pitanju je višegodišnji ugovor.

Званично: Манчестер јунајтед има новог тренера

News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Argentinski stručnjak Maurisio Poketino novi je trener Mančester Junajteda, saopštio je danas klub sa Old Traforda.

"Klub je postigao dogovor sa Fudbalskim savezom Sjedinjenih Američkih Država da Maurisio i njegov stručni štab budu otpušteni posle završetka obaveza u reprezentaciji", navodi se na sajtu kluba uz dodatak da je potpisan "višegodišnji ugovor".

Poketino (54) je na mestu trenera nasledio Majkla Karika, a zvanično će preuzeti novu funkciju 18. novembra.

Pre nego što je 2024. godine preuzeo reprezentaciju SAD Poketino je redov vodio Espanjol, Sautempton, Totenhem, PSŽ i Čelsi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA