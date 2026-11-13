Zvanično: Mančester junajted ima novog trenera
U pitanju je višegodišnji ugovor.
Argentinski stručnjak Maurisio Poketino novi je trener Mančester Junajteda, saopštio je danas klub sa Old Traforda.
"Klub je postigao dogovor sa Fudbalskim savezom Sjedinjenih Američkih Država da Maurisio i njegov stručni štab budu otpušteni posle završetka obaveza u reprezentaciji", navodi se na sajtu kluba uz dodatak da je potpisan "višegodišnji ugovor".
Poketino (54) je na mestu trenera nasledio Majkla Karika, a zvanično će preuzeti novu funkciju 18. novembra.
Pre nego što je 2024. godine preuzeo reprezentaciju SAD Poketino je redov vodio Espanjol, Sautempton, Totenhem, PSŽ i Čelsi.
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