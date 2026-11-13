Italijan proglašen za trenera meseca u Premijer ligi
Roberto de Zerbi proglašen je za najboljeg trenera najjače fudbalske lige sveta za mesek oktobar.
Totenhem je zaigrao daleko bolje nakon reprezentativne pauze i iskusni menadžer je zasluženo nagrađen za to.
Na četiri utakmice "pevci" su ostvarili tri pobede uz remi na "Old trafordu" sa Junajtedom, forma koja ih je iz zone ispadanja odvela do gornjeg dela tabele.
Londonski velikan je ima turbulentno leto, promenio je dosta igrača u timu i evidentno je da ekipi treba vremena da se uigra, a poraz od Lidsa početkom novembra je idealan prikaz toga.
De Zerbiju je ovo prvi put da je dobio nagradu za trenera meseca u Premijer ligi, a u kratkom videu nakon njenog osvajanja zahvalio se klubu i igračima, a posebno je pohvalio nastup na "Stamfor bridžu" gde su po njegovom mišljenju "pevci" odigrali najbolji meč sezone i szasluženo slavili rezultatom 2:0.
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