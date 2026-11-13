Fudbal

Italijan proglašen za trenera meseca u Premijer ligi

Vukašin Miljković

13. 11. 2026. u 15:52

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Roberto de Zerbi proglašen je za najboljeg trenera najjače fudbalske lige sveta za mesek oktobar.

Италијан проглашен за тренера месеца у Премијер лиги

Kieran McManus/Tottenham Hotspur FC / Shutterstock Editorial / Profimedia

Totenhem je zaigrao daleko bolje nakon reprezentativne pauze i iskusni menadžer je zasluženo nagrađen za to.

Na četiri utakmice "pevci" su ostvarili tri pobede uz remi na "Old trafordu" sa Junajtedom, forma koja ih je iz zone ispadanja odvela do gornjeg dela tabele.

Londonski velikan je ima turbulentno leto, promenio je dosta igrača u timu i evidentno je da ekipi treba vremena da se uigra, a poraz od Lidsa početkom novembra je idealan prikaz toga.

De Zerbiju je ovo prvi put da je dobio nagradu za trenera meseca u Premijer ligi, a u kratkom videu nakon njenog osvajanja zahvalio se klubu i igračima, a posebno je pohvalio nastup na "Stamfor bridžu" gde su po njegovom mišljenju "pevci" odigrali najbolji meč sezone i szasluženo slavili rezultatom 2:0.

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