PRISLONILI NOŽ NA VRAT MUŠKARCU (62) I OTELI MU NOVAC I TELEFON: Niška policija odmah reagovala
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu brzim i efikasnim radom rasvetlili su razbojništvo i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili V. N. (41) i M. Z. (34) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.
Njih dvoje se sumnjiče da su juče, u jednom parku u Nišu, od šezdesetdvogodišnjeg muškarca tražili novac, a kada je on odbio da im da, prislonili mu nož na vrat i uzeli mu 16.000 dinara i mobilni telefon.
Operativnim radom policija je identifikovala i uhapsila osumnjičene, a pretresom stana u kojem borave nađen je mobilni telefon i deo novca za koji se sumnja da su ga uzeli šezdesetdvogodišnjem muškarcu.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Preporučujemo
MOTOR PROKLIZAO NA ŠINAMA U KARAĐORĐEVOJ: Otac i sin hitno prebačeni u bolnicu
13. 11. 2026. u 07:31
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ČAČKA: Jedna osoba poginula
12. 11. 2026. u 21:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)