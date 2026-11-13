Hapšenja i istraga

PRISLONILI NOŽ NA VRAT MUŠKARCU (62) I OTELI MU NOVAC I TELEFON: Niška policija odmah reagovala

Ana Đokić

13. 11. 2026. u 13:03

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu brzim i efikasnim radom rasvetlili su razbojništvo i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili V. N. (41) i M. Z. (34) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

ПРИСЛОНИЛИ НОЖ НА ВРАТ МУШКАРЦУ (62) И ОТЕЛИ МУ НОВАЦ И ТЕЛЕФОН: Нишка полиција одмах реаговала

Foto: Depositphotos/pryzmat

Njih dvoje se sumnjiče da su juče, u jednom parku u Nišu, od šezdesetdvogodišnjeg muškarca tražili novac, a kada je on odbio da im da, prislonili mu nož na vrat i uzeli mu 16.000 dinara i mobilni telefon.

Operativnim radom policija je identifikovala i uhapsila osumnjičene, a pretresom stana u kojem borave nađen je mobilni telefon i deo novca za koji se sumnja da su ga uzeli šezdesetdvogodišnjem muškarcu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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MUP O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu
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MUP O HAPŠENjU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: "Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu"

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. I. (43), direktora JKP "Zelenilo i groblja", I. S. (43), načelnicu Gradske uprave Smederevo i J. V. (55), gradonačelnicu Grada Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, dok se M. I. tereti i za izvršenje krivičnog dela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, saopštava PU Smederevo.

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