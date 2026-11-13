Fudbal

Dejan Lovren potresen smrću bivšeg atletičara: "Nijedno ljudsko biće ovo ne zaslužuje"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2026. u 15:48

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Hrvatsku potresa smrt nekadašnjeg atletičara Kristijana Josipa Periša (32), koji je preminuo nakon intervencije medicinskog osoblja u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“. Zbog tragičnog događaja do sada su privedene četiri osobe, dok istraga o okolnostima smrti i dalje traje.

Дејан Ловрен потресен смрћу бившег атлетичара: Ниједно људско биће ово не заслужује

MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Posebnu pažnju javnosti privukli su snimci iz sobe 11, na kojima se, prema navodima medija, vidi kako medicinski tehničari stavljaju jastuk preko glave bespomoćnog Periša, nakon čega je prestao da diše. Uprkos pokušajima reanimacije, njegov život nije spasen.

Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije u Hrvatskoj, a među onima koji su se oglasili je i nekadašnji reprezentativac te zemlje i bivši fudbaler Liverpula Dejan Lovren.

On nije krio ogorčenje zbog tragedije, a posebno ga je potresao snimak koji kruži društvenim mrežama.

- Video sam snimak na kojem je vezan i potpuno bespomoćan. Nije važno šta je radio ili šta mu se događalo — nijedno ljudsko biće, posebno ne neko ko traži pomoć, ne zaslužuje da se neko prema njemu tako ophodi. Ovo što se dogodilo nije nesreća - poručio je Lovren.

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