Šok u svetu tenisa: Ana iznenadila navijače i objavila kraj karijere posle 19 godina

Svojevremeno je bila 39. na svetu

Foto: Instagram/_ana.bogdan_

Rumunska teniserka Ana Bogdan (33) odlučila je da se povuče iz profesionalnog tenisa, i to bez velike najave, konferencije za medije ili zvaničnog oproštaja. Umesto toga, javnosti je sve nagovestila jednom promenom na društvenim mrežama.

Naime, nekadašnja 39. teniserka sveta promenila je opis na svom Instagram profilu. Umesto predstavljanja kao profesionalna teniserka, sada stoji samo: "Bivša profesionalna teniserka“.

Tako je, posle gotovo 19 godina od prvog profesionalnog meča, Ana Bogdan praktično stavila tačku na karijeru koja je donela brojne uspehe, ali i mnogo teških trenutaka.

Rumunka je poslednji takmičarski meč odigrala u februaru ove godine, na turniru u Klužu, gde je poražena od Poljakinje Maje Hvalinske rezultatom 3:6, 2:6. Pre toga je na terenu bila još u julu 2025. godine, kada je u Jašiju izgubila od Varvare Gračeve.

Problemi sa povredama i zdravstvene tegobe dugo su je udaljavali od tenisa. Još u leto 2025. godine najavila je pauzu, priznajući da joj je potreban period potpunog odmora i oporavka.

- Nisam bila emotivno spremna za ovaj trenutak - poručila je tada svojim navijačima, objašnjavajući koliko joj je teško palo što, uprkos pokušajima, nije uspela da se vrati na teren na željeni način.

Ipak, povratak se nije dogodio. U međuvremenu je pronašla novu strast – jahanje, a na društvenim mrežama sve češće deli trenutke iz života daleko od teniskih terena.

Najbolji plasman u karijeri ostvarila je u julu 2023. godine, kada je zauzimala 39. mesto na WTA listi. Tokom karijere ostvarila je 441 pobedu i 294 poraza, a od nagrada na turnirima zaradila je približno 3,6 miliona dolara.

Na Grend slem turnirima najdalje je stizala do osmine finala, dok je posebno značajan trag ostavila u reprezentativnom tenisu.