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ZIMA STIGLA U KOMŠILUK: Sneg veje u Hrvatskoj, očekuje se do 30 centimetara pokrivača - upaljen narandžasti meteoalarm zbog olujne bure

Ana Đokić

13. 11. 2026. u 16:20

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SNEG je počeo da pada u Gorskom kotaru u Hrvatskoj, a na snimcima sa kamera Hrvatskog autokluba (HAK) vidi se da su padavine zahvatile područje Ravne Gore i Delnica. Prema prognostičkim modelima, u pojedinim delovima planinskog područja moglo bi da se formira i do 30 centimetara snežnog pokrivača tokom popodneva i večeri, piše Istramet, a prenosi 24sata.hr.

ЗИМА СТИГЛА У КОМШИЛУК: Снег веје у Хрватској, очекује се до 30 центиметара покривача - упаљен наранџасти метеоаларм због олујне буре

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ), petak će biti pretežno oblačan, kišovit i vetrovit. Ponegde se očekuju i obilnije padavine, ali bi tokom popodneva kiša trebalo postepeno da slabi.

U višim planinskim predelima kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, nakon čega se očekuje postepeni prestanak padavina, najpre na severu zemlje.

Temperatura će biti u padu, pa će se u unutrašnjosti Hrvatske uglavnom kretati između pet i 10 stepeni, dok će na Jadranu biti znatno toplije, od 14 stepeni na severu do 21 stepen na jugu.

DHMZ je izdao upozorenja na opasne vremenske prilike i za prve sate subote, 14. novembra. Narandžasti meteoalarm zbog jake i olujne bure na snazi je za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.

Na Jadranu se očekuje jačanje bure, koja će mestimično imati olujne udare, dok će u unutrašnjosti duvati umeren i jak severni i severoistočni vetar.

Nadležne službe upozoravaju građane da prate vremenske prognoze i prilagode svoje aktivnosti uslovima na terenu. Poseban oprez savetuje se vozačima u planinskim krajevima, gde sneg može otežati i usporiti saobraćaj.

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