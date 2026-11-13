ZIMA STIGLA U KOMŠILUK: Sneg veje u Hrvatskoj, očekuje se do 30 centimetara pokrivača - upaljen narandžasti meteoalarm zbog olujne bure
SNEG je počeo da pada u Gorskom kotaru u Hrvatskoj, a na snimcima sa kamera Hrvatskog autokluba (HAK) vidi se da su padavine zahvatile područje Ravne Gore i Delnica. Prema prognostičkim modelima, u pojedinim delovima planinskog područja moglo bi da se formira i do 30 centimetara snežnog pokrivača tokom popodneva i večeri, piše Istramet, a prenosi 24sata.hr.
Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ), petak će biti pretežno oblačan, kišovit i vetrovit. Ponegde se očekuju i obilnije padavine, ali bi tokom popodneva kiša trebalo postepeno da slabi.
U višim planinskim predelima kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, nakon čega se očekuje postepeni prestanak padavina, najpre na severu zemlje.
Temperatura će biti u padu, pa će se u unutrašnjosti Hrvatske uglavnom kretati između pet i 10 stepeni, dok će na Jadranu biti znatno toplije, od 14 stepeni na severu do 21 stepen na jugu.
DHMZ je izdao upozorenja na opasne vremenske prilike i za prve sate subote, 14. novembra. Narandžasti meteoalarm zbog jake i olujne bure na snazi je za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju.
Na Jadranu se očekuje jačanje bure, koja će mestimično imati olujne udare, dok će u unutrašnjosti duvati umeren i jak severni i severoistočni vetar.
Nadležne službe upozoravaju građane da prate vremenske prognoze i prilagode svoje aktivnosti uslovima na terenu. Poseban oprez savetuje se vozačima u planinskim krajevima, gde sneg može otežati i usporiti saobraćaj.
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