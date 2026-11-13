OD ČASNOG POJASA I ZA ŠKOLOVANJE: SPC iz Fonda osnovanog u junu pomaže đacima iz siromašnih porodica

ĐACI osnovnih i srednjih škola u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, koji potiču iz porodica sa troje i više dece, koje nemaju dovoljno ni za osnovne životne potrtebe, prvi put će biti stipendirani iz Fonda "Časni pojas" osnovanog u junu, po povratku velike svetinje - bogorodičinog pojasa - iz Beograda u svetogorski manastir Vatoped.

Foto: N.Skenderija

Novčanu pomoć za školovanje iz ovog fonda dobiće 400 učenika, a i Ministarstvo prosvete stipendiraće i u školskoj 2026/7. izuzetno nadarene učenike i studente.

Prijave na konkurs Ministarstva podnose se do 22. novembra, a od 15. novembra počinje i prijava na konkurs fonda "Časni pojas", čiji je glavni pokrovitelj patrijarh Porfirije.Ovaj konkurs traje do 30. novembra.

Za stipendije fonda "Časni pojas" mogu da konkurišu učenici koji žive u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, za koje je namenjeno 100 stipendija, zatim đaci u Crnoj Gori,takođe za 100 stipendija, i naravno učenici iz Srbije koji će dobiti 200 stipendija, od kojih 100 đaci sa KiM.

Ukupan fond stipendija iznosi 40.000.000 dinara. Stipendije za tekuću školsku godinu, kako je navela SOC, biće isplaćene u dve jednake rate u iznosu od po 50.000, i to po Božiću i Vaskrsu.

I na ovaj konkurs prijave se podnose elektronski putem preko internet stranice Fonda "Časni pojas". Fond "Časni pojas" osnovan je u junu ove godine, meseca neposredno po povratku ove velike svetinje iz Beograda u manastir Vatoped na Svetoj Gori, a čine ga prilozi koje je verni narod u Vaznesenjskom i Spomen-hramu Svetog Save ostavio tokom poklonjenja časnom pojasu Presvete Bogorodice od 19. maja do 6. juna 2026. a koji je iguman Vatopeda, arhimandrit Jefrem ostavio na samovlasno raspolaganje patrijarhu Porfiriju.

Nadarenima u 12 rata Za stipendije Ministarstva prosvete svake godine konkuriše oko 2.000 nadarenih učenika i studenata. Mesečni iznosi su 15.000 dinara za učenike, 24.000 dinara za studente osnovnih i master studija i 30.000 dinara za one na doktorskim studijama. Isplaćuje se u 12 mesečnih rata, bez obaveze vraćanja.

U upravi ovog fonda su: arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protonamesnik Miroslav Čolaković, sekretar Eparhijskog upravnog odbora Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, Živojin Rakočević, književnik iz Kosovske Mitrovice, dr Miloš Ković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Milena Vrućinić, sekretar Zadužbine Sime A. Igumanova.

Uprava očekuje da će Fond "Časni pojas" biti dopunjavan prilozima koji će omogućiti njegovu čovekoljubivu delatnost u predstojećem periodu.

Prijave na konkurs Ministarstva prosvete sa potrebnom dokumentacijom podnose se elektronskim putem, na internet stranici ovog Ministarstva.

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola od drugog razreda, koji su tokom prethodnog školovanja postizali odličan uspeh i osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u zvaničnom kalendaru Ministarstva prosvete.

Za studente je uslov da su najmanje na trećoj godini studija, odnosno da imaju ostvarenih 120 ESP bodova, da su položili sve ispite iz prethodnih godina i da tokom studiranja imaju prosečnu ocenu najmanje 9. Takođe, studije moraju da upisuju bez gubljenja godina i da se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Kandidati koji ispunjavaju uslove, osim učenika umetničkih škola i studenata umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku, polažu standardizovane testove. Za sticanje prava na rangiranje neophodno je ostvariti najmanje 140 od mogućih 200 bodova.

Učenici se rangiraju na osnovu opšteg uspeha, rezultata na takmičenjima i postignuća na standardizovanom testu, dok se studenti rangiraju prema prosečnoj oceni i rezultatu testiranja. Za umetničke škole i akademije primenjuju se posebni kriterijumi, uz vrednovanje uspeha i rezultata u oblasti umetnosti.