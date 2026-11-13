U STANU I DRUGIM PROSTORIJAMA MARIHUANA I AMFETAMIN: Policija u Bečeju uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu drogom

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, uhapsili su S.S. (33) iz okoline Bečeja i V.H. (49) iz Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste u Bečeju i okolini, policija je pronašla oko 74 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i oko 99 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin.Takođe, pronađena je i digitalna vaga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.