U STANU I DRUGIM PROSTORIJAMA MARIHUANA I AMFETAMIN: Policija u Bečeju uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu drogom
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, uhapsili su S.S. (33) iz okoline Bečeja i V.H. (49) iz Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste u Bečeju i okolini, policija je pronašla oko 74 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i oko 99 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin.Takođe, pronađena je i digitalna vaga.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.
Preporučujemo
TRAGEDIJA U KBC ZVEZDARA: Preminula porodilja nakon što je rodila devojčicu
13. 11. 2026. u 12:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)