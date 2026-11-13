Hapšenja i istraga

U STANU I DRUGIM PROSTORIJAMA MARIHUANA I AMFETAMIN: Policija u Bečeju uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

13. 11. 2026. u 13:43

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, uhapsili su S.S. (33) iz okoline Bečeja i V.H. (49) iz Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У СТАНУ И ДРУГИМ ПРОСТОРИЈАМА МАРИХУАНА И АМФЕТАМИН: Полиција у Бечеју ухапсила двојицу осумњичених за трговину дрогом

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste u Bečeju i okolini, policija je pronašla oko 74 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i oko 99 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin.Takođe, pronađena je i digitalna vaga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

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MUP O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu
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MUP O HAPŠENjU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: "Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu"

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. I. (43), direktora JKP "Zelenilo i groblja", I. S. (43), načelnicu Gradske uprave Smederevo i J. V. (55), gradonačelnicu Grada Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, dok se M. I. tereti i za izvršenje krivičnog dela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, saopštava PU Smederevo.

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