Svet

PROBLEM U ALIJANSI ZLA: Ništa od NATO samita u Albaniji

Novosti online

13. 11. 2026. u 16:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NATO sledeće godine neće održati samit u Albaniji, uprkos ranijim planovima, izjavio je danas albanski premijer Edi Rama.

ПРОБЛЕМ У АЛИЈАНСИ ЗЛА: Ништа од НАТО самита у Албанији

Gnap/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Problem je u tome što još ne postoji zajednički stav o tome kada će se samit održati. Svakako ne 2027. godine. A što se tiče 2028. godine – ako samit bude održan, biće u Tirani", rekao je Rama u Dablinu, uoči skupa evropskih lidera, prenosi Rojters.

NATO razmatra mogućnost da prekine dosadašnju praksu održavanja godišnjih samita, što bi moglo da spreči potencijalno napete susrete sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u kasnijoj fazi njegovog mandata, ocenjuje agencija i dodaje da diplomate navode da bi Alijansa ipak mogla da odluči da organizuje samit u kratkom roku tokom 2026. godine, ali ne u Tirani.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZIMA STIGLA U KOMŠILUK: Sneg veje u Hrvatskoj, očekuje se do 30 centimetara pokrivača - upaljen narandžasti meteoalarm zbog olujne bure
Region

0 0

ZIMA STIGLA U KOMŠILUK: Sneg veje u Hrvatskoj, očekuje se do 30 centimetara pokrivača - upaljen narandžasti meteoalarm zbog olujne bure

SNEG je počeo da pada u Gorskom kotaru u Hrvatskoj, a na snimcima sa kamera Hrvatskog autokluba (HAK) vidi se da su padavine zahvatile područje Ravne Gore i Delnica. Prema prognostičkim modelima, u pojedinim delovima planinskog područja moglo bi da se formira i do 30 centimetara snežnog pokrivača tokom popodneva i večeri, piše Istramet, a prenosi 24sata.hr.

13. 11. 2026. u 16:20

HAOS U HRVATSKOJ: Novi udar na Milanovića
Region

0 0

HAOS U HRVATSKOJ: Novi udar na Milanovića

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić optužio je predsednika te zemlje Zorana Milanovića da je obmanjivao hrvatsku javnost tvrdnjom da bi učešće u podršci NATO-a Ukrajini značilo slanje hrvatskih vojnika u rat.

13. 11. 2026. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA