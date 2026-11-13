PROBLEM U ALIJANSI ZLA: Ništa od NATO samita u Albaniji

NATO sledeće godine neće održati samit u Albaniji, uprkos ranijim planovima, izjavio je danas albanski premijer Edi Rama.

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"Problem je u tome što još ne postoji zajednički stav o tome kada će se samit održati. Svakako ne 2027. godine. A što se tiče 2028. godine – ako samit bude održan, biće u Tirani", rekao je Rama u Dablinu, uoči skupa evropskih lidera, prenosi Rojters.

NATO razmatra mogućnost da prekine dosadašnju praksu održavanja godišnjih samita, što bi moglo da spreči potencijalno napete susrete sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u kasnijoj fazi njegovog mandata, ocenjuje agencija i dodaje da diplomate navode da bi Alijansa ipak mogla da odluči da organizuje samit u kratkom roku tokom 2026. godine, ali ne u Tirani.

(Tanjug)