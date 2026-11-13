STARAC OSUMNJIČEN DA JE NAPAO DEVOJKU: Vlasotinčaninu određen pritvor zbog polnog uznemiravanja

Osnovni sud u Leskovcu doneo je rešenje kojim je S.Đ.(71) iz Vlasotinca odredio pritvor u trajanju od 30 dana. On se tereti da je učinio krivično delo polno uznemiravanje.

I. Mitić

Sud je saopštio da postoji osnovana sumnja da je uhapšeni Vlasotinčanin, 6. novembra ove godine oko 16 časova, u Dušanovoj ulici u Vlasotincu, ispred jednog marketa, polno uznemiravao A.S.(18), iz vlasotinačkog sela Prilepac.

Osumnjičeni je seo na klupu pored oštećene sa kojom je počeo razgovor, a onda je rukama uhvatio za gornji deo tela, povukao ka sebi i počeo da je ljubi, u predelu levog obraza.

Napadnuta devojka je pokušala da ga odgurne od sebe, okretala je glavu i odupirala se, ali je osumnjičeni, dok je držao za zglob leve ruke, drugu ruku spustio u predeo njenog međunožja i počeo da je dodiruje po intimnom delu tela. Devojka je glasno vikala dok se povlačila u drugi stranu. Osumnjičeni je tada pustio, ustao je sa klupe i počeo da se udaljava.

Pritvor mu je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ostakom na slobodi uticati na neispitane svedoke i oštećenu.