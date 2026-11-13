Hapšenja i istraga

STARAC OSUMNJIČEN DA JE NAPAO DEVOJKU: Vlasotinčaninu određen pritvor zbog polnog uznemiravanja

Игор Митић
Igor Mitić

13. 11. 2026. u 14:39

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Osnovni sud u Leskovcu doneo je rešenje kojim je S.Đ.(71) iz Vlasotinca odredio pritvor u trajanju od 30 dana. On se tereti da je učinio krivično delo polno uznemiravanje.

СТАРАЦ ОСУМЊИЧЕН ДА ЈЕ НАПАО ДЕВОЈКУ: Власотинчанину одређен притвор због полног узнемиравања

I. Mitić

Sud je saopštio da postoji osnovana sumnja da je uhapšeni Vlasotinčanin, 6. novembra ove godine oko 16 časova, u Dušanovoj ulici u Vlasotincu, ispred jednog marketa, polno uznemiravao A.S.(18), iz vlasotinačkog sela Prilepac.

Osumnjičeni je seo na klupu pored oštećene sa kojom je počeo razgovor, a onda je rukama uhvatio za gornji deo tela, povukao ka sebi i počeo da je ljubi, u predelu levog obraza.

Napadnuta devojka je pokušala da ga odgurne od sebe, okretala je glavu i odupirala se, ali je osumnjičeni, dok je držao za zglob leve ruke, drugu ruku spustio u predeo njenog međunožja i počeo da je dodiruje po intimnom delu tela. Devojka je glasno vikala dok se povlačila u drugi stranu. Osumnjičeni je tada pustio, ustao je sa klupe i počeo da se udaljava.

Pritvor mu je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ostakom na slobodi uticati na neispitane svedoke i oštećenu.

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MUP O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu
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MUP O HAPŠENjU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: "Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu"

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. I. (43), direktora JKP "Zelenilo i groblja", I. S. (43), načelnicu Gradske uprave Smederevo i J. V. (55), gradonačelnicu Grada Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, dok se M. I. tereti i za izvršenje krivičnog dela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, saopštava PU Smederevo.

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