KVAR U MAJKROSOFTU: Traje više od 18 sati, pogodio sve od bolnica do aerodroma u više desetina zemalja
KVAR u kompaniji Majkrosoft (Microsoft), koji traje više od 18 sati, pogodio je sve od bolnica do aerodroma, sudova, policije i škola, kao i druge onlajn usluge uključujući alatke veštačke inteligencije, uz prekid poslovnih komunikacija, a kompanija isključuje mogućnost sajber-napada dok nastoji da otkloni poremećaj u radu i pruži objašnjenja.
Veliki globalni poremećaj u radu ove kompanije, koji je ušao u drugi dan, ostavio je milione korisnika širom sveta bez pristupa njenim popularnim uslugama - elektronskoj pošti Outlook, platformi za video-sastanke i poslovnu komunikaciju TeamsTeams, kao i drugim alatima koje svakodnevno koriste kompanije, obrazovne ustanove i javne službe.
Usluge Outlook i Teams i dalje nisu dostupne, prenosi "Independent", ističući da su Majkrosoftova alatke u poslovne svrhe među najkorišćenijim aplikacijama u svetu, sa gotovo 500 miliona korisnika, kako navode iz te kompanije.
Od jutros, kada su ljudi u Evropi stigli na posao, problemi nisu rešeni.
U najnovijem saopštenju, Majkrosoft je naveo da je primenio apdejtovane verzije programa na pogođene servere, ali da to nije rezultiralo stabilnim opravkom, mada je u nekim regionima, kako je napomenuo, situacija stabilnija.
Iz kompanije navode da nisu obavešteni ni o kakvoj zlonamernoj aktvnosti koja je mogla da uzrokuje kvar.
Kompanija je u današnjem saopštenju navela da postiže "ohrabrujući napredak u oporavku u Evropi", pri čemu se dostupnost servisa i isporuka imejlova, kako navodi, poboljšava u rastućem delu infrastrukture.
-Japan ostaje komparativno stabilniji, dok se situacija u Severnoj Americi takođe poboljšava. Međutim, neki korisnici i dalje možda imaju probleme sa prekidom u pristupu uslugama dok se akcije oporavka nastavljaju, navodi se u saopštenju kompanije, prenosi BBC.
Iz Majkrosofta navode i da su fokusirani na "rešavanje preostalih problema u prekidu usluga".
Poremećaj je izazvao značajne poteškoće u poslovanju i svakodnevnom funkcionisanju organizacija, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji, dok su se posledice osetile i u drugim delovima sveta, preneo je jutros CNN.
Prema izveštajima, pojedini zaposleni u američkim kompanijama odlučili su juče da ranije završe radni dan zbog nemogućnosti korišćenja poslovnih sistema. U Australiji su neke firme imale poteškoće sa štampanjem faktura, dok pojedine škole nisu mogle da održe planiranu nastavu na internetu.
Problemi su pogodili i druge važne delatnosti. Australijski mediji objavili su informacije o prekidu prenosa uživo iz sudova, poteškoćama u povezivanju kandidata sa poslodavcima tokom razgovora za posao, kao i problemima u distributivnim centrima koji snabdevaju supermarkete.
(Tanjug)
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