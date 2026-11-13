VARALI PORODICE SA KiM: U Novom Pazaru, Kraljevu i Kragujevcu uhapšeno šestoro osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj grupi
POSLE višemesečnog rada, u sinhronizovanoj akciji Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, SBPOK, BIA, Žandarmerije i UKP- Odeljenja za posebne akcije, obavljeni su pretresi na više lokacija u Novom Pazaru, Kraljevu i Kragujevcu i uhapšeno je šest osoba, osumnjičenih za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi, koji su, sumnja se, sa još dve osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, u periodu od maja do septembra 2026. godine, vršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, u sticaju sa produženim krivičnim delom prevara.
Kako je saopšteno iz JTOK, sumnja se da su pozivali članove porodica uhapšenih osoba poreklom sa Kosova i Metohije, zbog navodno izvršenih ratnih zločina, obećavala im omogućavanje boljeg statusa i uslova u pritvoru, kao i puštanje na slobodu uz novčanu nadoknadu od više hiljada evra. Navodno, na taj način su do sada od utvrđenih šest oštećenih porodica uspeli da pribave protivpravnu imovinsku korist od oko 28.000 evra.
pozivaju lica koja su slične pozive sa istovetnim ponudama u ranijem periodu
primala, da se jave Službi za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS.
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