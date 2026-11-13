Politika

VUČEVIĆ O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Nije zbog deponije, već zato što nije dala da se skine Vučićeva slika (VIDEO)

В.Н.

13. 11. 2026. u 14:09

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PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je danas da hapšenje gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović predstavlja politički progon.

ВУЧЕВИЋ О ХАПШЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ СМЕДЕРЕВА: Није због депоније, већ зато што није дала да се скине Вучићева слика (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

Vučević je naveo da gradonačelnica Smedereva nije uhapšena zbog divlje deponije, jer bi, kako je rekao, pola Srbije moralo da bude uhapšeno, već zato što nije dala da se skine slika Aleksandra Vučića iz njenog kabineta.

- To je pravi razlog zašto su tužilac i policija odlučili da uhapse gradonačelnicu Smedereva. Naravno, šaljući poruku kako će svi koji su politički protivnici blokadera biti progonjeni do poslednjeg dana. Tu smo, ne povlačimo se. Stop teroru nad narodom Srbije, neka nam to bude ideja vodilja za period koji dolazi - poručio je Vučević na Instagramu.

On je ocenio skandaloznim hapšenje gradonačelnice.

- Pazite za šta je žena uhapšena - za postojanje divlje deponije na gradskoj parceli. A znate li koliko postoji divljih deponija od 1945. godine? - upitao je Vučević.

Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, juče uhapsila gradonačelnicu Smedereva i još dve osobe zbog divlje deponije u tom gradu.

Policijaka uprava Smedereva navela je u saopstenju da su uhapsili gradonačelnicu Grada Smedereva, načelnicu Gradske uprave i direktora JKP "Zelenilo i groblja" zbog sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine.

(Tanjug)

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