Kakav povratak: Ronaldinjo ponovo igra fudbal!
VELIKI fudbalski povratak.
Jedan od najboljih igrača svih vremena, Ronaldinjo ponovo će u 46. godini zaigrati profesionalno.
On će izaći na teren u dresu italijanskog trećeligaša Ravene, čiji je i suvlasnik. Njegov povratak izazvao je veliko interesovanje, ali i nezadovoljstvo pojedinih navijača zbog skoka cena karata.
Naime, ulaznica za bočnu natkrivenu tribinu, koja inače košta 30 evra, sada se prodaje za 120 evra, dok je cena za donju tribinu porasla sa 21 na 60 evra.
Ronaldinjo ima želju da postigne 300. gol u karijeri koju je zvanično okončao 2015. godine u dresu Fluminensea.
Pored ovog kluba, nastupao je za Gremio, PSŽ, Barselonu, Milan, Flamengo, Atletiko Mineiro i Keretaro.
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