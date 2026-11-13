Kakav povratak: Ronaldinjo ponovo igra fudbal!

VELIKI fudbalski povratak.

CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih igrača svih vremena, Ronaldinjo ponovo će u 46. godini zaigrati profesionalno.

On će izaći na teren u dresu italijanskog trećeligaša Ravene, čiji je i suvlasnik. Njegov povratak izazvao je veliko interesovanje, ali i nezadovoljstvo pojedinih navijača zbog skoka cena karata.

Naime, ulaznica za bočnu natkrivenu tribinu, koja inače košta 30 evra, sada se prodaje za 120 evra, dok je cena za donju tribinu porasla sa 21 na 60 evra.

Ronaldinjo ima želju da postigne 300. gol u karijeri koju je zvanično okončao 2015. godine u dresu Fluminensea.

Pored ovog kluba, nastupao je za Gremio, PSŽ, Barselonu, Milan, Flamengo, Atletiko Mineiro i Keretaro.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Ronaldinho is set to return to professional football this Sunday at 46 YEARS OLD! 🇧🇷✨ He has joined Italian third-tier club Ravenna as a player and shareholder, aiming to score his 300th senior career goal. https://t.co/lfSgn0H5Sx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 13, 2026

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