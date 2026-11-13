Fudbal

Kakav povratak: Ronaldinjo ponovo igra fudbal!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 11. 2026. u 15:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKI fudbalski povratak.

Какав повратак: Роналдињо поново игра фудбал!

CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih igrača svih vremena, Ronaldinjo ponovo će u 46. godini zaigrati profesionalno.

On će izaći na teren u dresu italijanskog trećeligaša Ravene, čiji je i suvlasnik. Njegov povratak izazvao je veliko interesovanje, ali i nezadovoljstvo pojedinih navijača zbog skoka cena karata.

Naime, ulaznica za bočnu natkrivenu tribinu, koja inače košta 30 evra, sada se prodaje za 120 evra, dok je cena za donju tribinu porasla sa 21 na 60 evra.

Ronaldinjo ima želju da postigne 300. gol u karijeri koju je zvanično okončao 2015. godine u dresu Fluminensea.

Pored ovog kluba, nastupao je za Gremio, PSŽ, Barselonu, Milan, Flamengo, Atletiko Mineiro i Keretaro.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSTUPAK I PROTIV VUJKA: Zbog napada na sudije u poluvremenu utakmice između rukometašica Crvene zvezde i Bora ARKUS liga pokreće proces
Ostali sportovi

0 0

POSTUPAK I PROTIV VUJKA: Zbog napada na sudije u poluvremenu utakmice između rukometašica Crvene zvezde i Bora ARKUS liga pokreće proces

DUEL rukometašica Crvene zvezde i Bora (28:23) trebalo je da bude spektakl, a pretvorio se u skandal. Za vreme puaze između dva poluvremena u sudijskoj svlačionici napadnuti su arbitri Marko Sekulić i Vladimir Jovandić iz Pančeva. Direktor ARKUS lige Vladimir Knežić dobio je izveštaje delegata Jovana Popadića i sudija i biće pokrenuti postupci protiv Crvene zvezde i njenog predsednika Milana Vujka.

13. 11. 2026. u 14:31

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA