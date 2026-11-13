TUGA! PORODILJA PREMINULA NAKON POROĐAJA: Hitno se oglasili iz KBC Zvezdara i otkrili detalje tragedije
KLINIČKO bolnički centar Zvezdara saopštio je danas da je zbog teške postporođajne komplikacije preminula porodilja, a da je beba smeštena u jedinicu intenzivne nege neonatologije i stabilnog je stanja. Kako se navodi, preduzete su sve neophodne mere i formirana je komisija za vanrednu unutrašnju stručnu proveru kvaliteta stručnog rada.
- Prema dosadašnjim informacijama, kod pacijentkinje je došlo do teške postporodajne komplikacije, praćene obilnim krvarenjem i razvojem diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), što predstavlja jedno od najtežih i potencijalno životno ugrožavajućih stanja u akušerstvu - navodi se u saopštenju.
Navode i da je medicinsko osoblje KBC Zvezdara preduzelo sve mere lečenja i zbrinjavanja u skladu sa procedurama i važećim protokolima. Ističu da je rukovodstvo te ustanove, imajući u vidu težinu i tragičan ishod dogadaja, preduzelo sve neophodne mere i formiralo komisiju za vanrednu stručnu proveru kvaliteta stručnog rada.
- Zadatak te komisije je da detaljno, objektivno i nepristrasno analizira celokupno lečenje, preduzete dijagnostićke i terapijske postupke, kao i organizaciju zbrinjavanja pacijentkinje. Uprava KBC Zvezdara je blagovremeno o svim okolnostima navedenog slučaja obavestila Zdravstvenu inspekciju Ministrastva zdravlja i inspekcijski nadzor je trenutno u toku - navodi se u saopštenju. Dodaju da ukoliko se tokom postupka utvrdi potreba za dodatnim proverama ili merama, ustanova će postupiti u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima.
- Smatramo da je u ovom trenutku najvažnije pokazati poštovanje prema porodici preminule, omogućiti sprovođenje potpune i objektivne stručne analize i javnosti saopšti proverene činjenice, bez spekulacija i preuranjenih zaključaka. U ime ustanove, još jednom izražavamo iskreno saučešće porodici preminule pacijentkinje - navodi se u saopštenju. Istovremeno KBC Zvezdara izrazilo je najdublje saučešće porodici preminule.
(Tanjug)
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