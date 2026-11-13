"NEĆETE UTIŠATI SLOBODNU SRBIJU" Vučić: Ne odgovaramo plenumima, nijednoj stranoj službi - Radimo i živimo za Srbiju, do konačne pobede!

LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić, govori o budućnosti naše zemlje.

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- Gledajući sve oko sebe, rekao bih da učestvujemo u nekom čudnom eksperimentu, jer sve što se zbiva. nije realan život, već neki ružan san. Čini mi se da se neko zavitlava sa svima nama slušajući ideje naših nobelovaca i čitajući tekstove prepune ozbiljnih naslova o tome šta se sve planira. Tako kada čitate jedan mediji, shvatićete da ćemo da imamo jajjaču vojsku na svetu i da ćemo preko pet posto BDP da uložimo u našu vojsku, kako ćemo da imamo lekara u svakom selu, naravno i jedno i drugo su gluposti i laži.

- Ali vam to govori da neko crpi svoje informacije i svoje znanje odnosno neznanje sa ChatGPT-a, Geminija i ne zna šta će da poruči narodu. Za to vreme, nesigurnost i nestabilnost uvukla se u sve domove, u sve pore društvenog života.

- Nikada, u 172 meseca dok smo vodili zemlju, nije bilo problema sa kešom i sa isplatama penzija. samo ljudi u Srbiji moraju da znaju jednu stvar, da ne postoji ništa što je osetljivije od kapitala, ništa što je osertljivije psohološki od ekonomije i zato svaka loša izjava, poput izjave Karovića i nekih drugih nas je dovelo u ovu situaciju. Sve ono što su radili, lagali ook ALTA banke takođe, zato što neodgovorni ljudi misle da je kampanja nastavljena nerazumevajući da je važno, a da se država vodi na drugačiji način, a ne lažima i izmišljotinama koje su postojale tokom izborne kampanje.

- To što ste lagali za zvučni top, Jovanjicu, za Sarajevo safari, to ste mogli da lažete narod tokom izborne kampanje, ali sada vi nosite odgovornost.

- I danas sam dobio informaciju da jedan portugalski investitor, sa kojim je dve godine prigovarano za investiciju u Bačkoj Topoli, kako stvari stoje, odustaje, da jedna od najvažnijih firmi koja je trebalo da nam pikaže nešto veličanstveno i drugačije na Ekspu, odustaje i o tome ćete da dobijete zvanično obaveštenje već u ponedeljak. Razlozi su prosti, ljude se ne osećaju sigurno, ne osećaju se bezbedno, ne osećaju onu vrstu stabilnosti koju smo imali i koju smo uvek obezbeđivali. Možete da govorite ljudima i možete da ih upozoravate svaki dan, stvari su sve lošije.

- Ja ću vam navesti jedan primer poštovani građani, nešto što se nikada nije dogodilo u Srbiji. Ima mnogo protivpravnih hapšenja, mnogo gluposti u tom lovu na veštice, u toj želji da se neko prikaže lošijim od onih koji su inače mnogo lošiji od njih. Za mene je tu bitna jedna stvar, da vam ukažem na primer gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović.

- Znate li zašto je ona uhapšena? I po čijoj prijavi, i šta je skandalozno obrazloženje MUP i OJT. Žena je uhapšena zbog postojanja divlje deponije. Tako retroaktivno možete da uhapsite oko 50.000 ljudi. Niste joj našli da je ukrala novac, da je pribavila korist, nego ste rekli da nije rešila taj problem. Pa nije ga rešilo 90 odsto Srbije! Zato smo krenuli u projekte Čista Srbija, da bismo rešavali probleme koji postoje 70-80 godina. Uhapsili ste je jer niste mogli da trpite da vam jedna žena očita lekciju iz hrabrosti i politike - kazao je on.

Vučić kaže da su "smederevski kriminalci i batinaši upali u njen kabinet", ona im je rekla da neće da podnese ostavku.

- Za njih je bilo bitno da uhapse moju sliku. Ali sam srećan kada vidim da se i moje slike plaše. To im je kao oni 1948. godine, kada je KPJ objavila sukob sa Rusima i Staljinom, upadali u svaku kuću i tražili slike, zato što su se plašili Staljinovih brkova. Onda su tu ženu nekoliko dana kasnije uhapsili u kriminalnom dogovoru tužilaca, policije i kriminalaca iz Smedereva - tvrdi on.

Dodaje da su 1975. godine uhapsili u Kambodži devetoro ljudi zato što su nosili naočare, i da je to jedini gori slučaj od ovoga.

- Politbiro kad donese odluku, onda ta odluka mora da se poštuje. Ja to govorim ne zbog sebe i stranke, nego zbog tih ljudi, da znaju da nisu nikakvi kriminalci. A govorim i zbog istorije, da ima onih koji imaju obraz i hrabrost, da znaju da će doći i sutra, i da će se ovo zvati juče. Za mene je da komentarišem izjave Bakića koji protivnike naziva glupim ljudima... Sve rasističke izjave, i niko sa tim nema problem i niko iz REM-a neće da ih kazni zbog toga. Ali jednu stvar znam. To je da postoje ljudi koji su glasali za Studentsku listu, ali ovo nisu želeli - rekao je Vučić.

- I dalje nisu u stanju da nam objasne zašto su Marku Kričku dodali član 3, da može da ponovi krivično delo, iako je suspendovan na radnom mestu i jasno je da ne može, ali teror je u toku. Teror je u toku, kao i gašenje medija, stalna pretnja Informeru i svima ostalima koji se drznu da budu neposlušni, jer politbiro će im nešto pronaći. I politbiro kad donese odluku, onda ta odluka mora d se poštuje. Ja ovo ne govorim zbog sebe ili stranke, malo govorim zbog tih ljudi, da bi porodice tih ljudi znali da oni nikakvi kriminalci nisu.

- Danas smo održali konsultacije u Narodnoj skupštini, nas su predstavljali Ana Brnabić i Milenko Jovanov, i umesto da dobijete ponudu od druge strane, kažete nam koliko želite potpredsednika, koliko želite ljudi u odborima, koje odbore želite da vodite.. ne, oni kažu: mi ćemo da biramo ko može, a ko ne može da vodi neki odbor - rekao je Vučić.

Kako je rekao, "Studentska lista" ima politbiro i ideološku komisiju i misli da će opoziciji da određuje ko će da vodi neki odbor, a ko neće da vodi neki odbor.

- Samo da vidite dokle ludilo ide, šta je nekome palo na pamet. To se nikada nije dogodilo - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je vladika Teodosije uvek podržavao sve one koji su bili protiv SNS, ali da neće reći nijednu reč protiv njega.

- I pojave se sa patriotskim porukama, sa par dana zakašnjenja. Kako njih stotinu može da uđe, a ja ne mogu. Zato što je to dozvolio Aljbin Kurti. Zato što su njemu oni blago na tacni, a mi neprijatelji. Mislim da je važno da ljudi to znaju, zato što sam se naslušao priča o našoj rodoljubivoj mladosti. Juče je Pašinjan, premijer Jermenije, prvi put otvoreno nazvao Kurtija premijerom Kosova i okačio zastavicu tzv. Kosova. Ali on to nikada nije uradio dok sam bio predsednik republike. Nikada to tada nije uradio, zato što zna da bih ga našao, i šta bih mu rekao - kaže Vučić.

On kaže da je u visoko obrazovanje uloženo više nego ikada u istoriji, odgovarajući na reči Ivanke Popović.

- Ali omalovažanje je to što nismo klečali pred njima i omalovažavali radnike i seljake, što nismo rekli vi ste viša klasa. Ja ne mislim da je Ivanka Popović niti viša klasa, ni viša rasa, niti da zna više od bilo kog seljaka, radnika, bilo kog građanina ove zemlje. Ali to će uskoro po svim brojevima postati jasno. Kada su održane konsultacije u Skupštini, nas su predstavljali Ana Brnabić i Milenko Jovanov - rekao je on.

Govoreći o RTS-u i traženju "dosijea", dodaje da je taj što je snimio obraćanje mogao da bude uzbunjivač.

- Sve je danas okrenuto naopačke, najgori upravljaju i RTS-om. Mi smo uvek i čuvali i zanat, i puštali i Tijanića i Bujoševića, iako sam se sa njima svađao, ali je to govorilo o demokratiji. Danas ne sme da postoji drugačiji pogled, ako postoji, taj mora biti uhapšen, smrvljen, pojeo ga mrak. I zato u Evropi nigde ni nema oduševljenja, zato što niko ne zna ni šta vam je politika. Ne može politika da bude referendum po svakom pitanju, i sankcijama Rusiji, i svemu - dodao je on.

- Samo da kažem da smo mi uz vas, i da ćemo biti uz vas i da ćemo da govorimo o tome i da ćemo da se borimo. I neće utišati slobodnu Srbiju, mi ne odgovaramo plenumima, niti ni jednoj stanoj službi. Mi radimo i živimo za Srbiju. Pobedićemo ih i vratiti Srbiju na pravi put - zaključio je Vučić.