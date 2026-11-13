POLICIJA OTKRILA ZASADE MARIHUANE U TOPOLI: Zaplenjeno oko 100 kilograma narkotika, oprema, vagice... (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Mladenovac, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, uhapsili su M. M. (48), N. R. (37), V. Đ. (40) iz Beograda i S. M. (57) iz Jagodine, dok se za još jednom osobom intenzivno traga.
Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je na području opštine Topola, pretresom stana i drugih prostorija na koje je osumnjičeni za kojim se traga koristio, zatekla M. M., N. R., V. Đ. i S. M. i pronašla i zaplenila oko 90 kilograma opojne droge nalik na marihuanu, opremu za uzgoj i preradu ove opojne droge, kao i vagice za precizno merenje.
Takođe, nedaleko od objekta, na šumskom delu parcele, pronađeno je i zaplenjeno oko 200 kilograma isečenih biljaka za koje se sumnja da je psihoaktivna konoplja.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu.
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