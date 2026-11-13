Hapšenja i istraga

POLICIJA OTKRILA ZASADE MARIHUANE U TOPOLI: Zaplenjeno oko 100 kilograma narkotika, oprema, vagice... (FOTO)

Zagorka Knežević Uskoković

13. 11. 2026. u 13:37

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Mladenovac, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu, uhapsili su M. M. (48), N. R. (37), V. Đ. (40) iz Beograda i S. M. (57) iz Jagodine, dok se za još jednom osobom intenzivno traga.

ПОЛИЦИЈА ОТКРИЛА ЗАСАДЕ МАРИХУАНЕ У ТОПОЛИ: Заплењено око 100 килограма наркотика, опрема, вагице... (ФОТО)

Foto: MUP

Oni se sumnjiče  da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: MUP

 

Policija je na području opštine Topola, pretresom stana i drugih prostorija na koje je osumnjičeni za kojim se traga koristio, zatekla M. M., N. R., V. Đ. i S. M. i pronašla i zaplenila oko 90 kilograma opojne droge nalik na marihuanu, opremu za uzgoj i preradu ove opojne droge, kao i vagice za precizno merenje.

Foto: MUP

 

Takođe, nedaleko od objekta, na šumskom delu parcele, pronađeno je i zaplenjeno oko 200 kilograma isečenih biljaka za koje se sumnja da je psihoaktivna konoplja.

Foto: MUP

 

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Foto: MUP

 

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MUP O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu
Hapšenja i istraga

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MUP O HAPŠENjU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: "Stavili u pogon postrojenje koje zagađuje životnu sredinu"

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. I. (43), direktora JKP "Zelenilo i groblja", I. S. (43), načelnicu Gradske uprave Smederevo i J. V. (55), gradonačelnicu Grada Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, dok se M. I. tereti i za izvršenje krivičnog dela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, saopštava PU Smederevo.

12. 11. 2026. u 17:13

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