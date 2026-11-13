"Najteža odluka": Suze u očima Maurisija Poketina (FOTO)
VREME ja povratak u klupski fudbal. Maurisio Poketino postao je novi trener Mančester junajteda, ali tešku mu je pao odlazak sa klupe Sjedinjenih Američkih Država.
Argentinski stručnjak će 18. novembra napustiti kormilo ove selekcije i vratiti se u Premijer ligu.
Ipak, u njegovom obraćanju pred duel sa Haitijem bilo je suza, upravo zbog toga što napušta nacionalni tim zemlje u koju je stigao 2024. godine.
- Teško je sada pričati jer sam veoma emotivan čovek. U jednom delu, to je veoma tužna odluka. U drugom delu, mi smo profesionalci i pokušavamo da ostvarimo naše snove - rekao je Poketino.
Samo jedna rečenica bila mu je dovoljna da opiše kako se oseća.
- Mislim da je ovo jedna od najtežih odluka u mojoj karijeri - zaključio je 54-godišnji strateg.
Poketino će na startu mandata u Mančester junajtedu imati veoma težak zadatak. On će debitovati 22. novembra na "Enfildu" protiv Liverpula.
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