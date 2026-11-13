"Najteža odluka": Suze u očima Maurisija Poketina (FOTO)

VREME ja povratak u klupski fudbal. Maurisio Poketino postao je novi trener Mančester junajteda, ali tešku mu je pao odlazak sa klupe Sjedinjenih Američkih Država.

FOTO: Tanjug/AP/Colin Hubbard

Argentinski stručnjak će 18. novembra napustiti kormilo ove selekcije i vratiti se u Premijer ligu.

Ipak, u njegovom obraćanju pred duel sa Haitijem bilo je suza, upravo zbog toga što napušta nacionalni tim zemlje u koju je stigao 2024. godine.

- Teško je sada pričati jer sam veoma emotivan čovek. U jednom delu, to je veoma tužna odluka. U drugom delu, mi smo profesionalci i pokušavamo da ostvarimo naše snove - rekao je Poketino.

Samo jedna rečenica bila mu je dovoljna da opiše kako se oseća.

- Mislim da je ovo jedna od najtežih odluka u mojoj karijeri - zaključio je 54-godišnji strateg.

Mauricio Pochettino in tears as he says his goodbye to the USMNT 🥺😢❤️ https://t.co/zS3GM8Hc4P — UtdDistrict (@UtdDistrict) November 13, 2026

Poketino će na startu mandata u Mančester junajtedu imati veoma težak zadatak. On će debitovati 22. novembra na "Enfildu" protiv Liverpula.

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