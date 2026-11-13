"SADA VI NOSITE ODGOVORNOST" Vučić: To što ste lagali za zvučni top, Jovanjicu, Sarajevo safari, mogli ste da lažete narod tokom kampanje

LIDER opozicije Aleksandar Vučić poručio je predstavnicima Studentske liste da sada nose odgovornost.

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- Nikada, u 172 meseca dok smo vodili zemlju, nije bilo problema sa kešom i sa isplatama penzija. Samo ljudi u Srbiji moraju da znaju jednu stvar, da ne postoji ništa što je osetljivije od kapitala, ništa što je osetljivije psohološki od ekonomije i zato svaka loša izjava, poput izjave Karovića i nekih drugih nas je dovelo u ovu situaciju. Sve ono što su radili, lagali oko ALTA banke takođe, zato što neodgovorni ljudi misle da je kampanja nastavljena ne razumevajući da je važno, a da se država vodi na drugačiji način, a ne lažima i izmišljotinama - rekao je Vučić, tokom obraćanja na društvenim mrežama.

- To što ste lagali za zvučni top, Jovanjicu, za Sarajevo safari, to ste mogli da lažete narod tokom izborne kampanje, ali sada vi nosite odgovornost - naveo je Vučić.