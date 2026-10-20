IZGORELA TRI AUTOMOBILA, OŠTEĆENA FASADA: Utvrđuje se uzrok požara na vozilima u Novom Sadu

U POŽARU na Bulevaru partrijarha Pavla u Novom Sadu, izgorela su tri parkirana automobila. Vatra je buknula oko jedan sat u noći između ponedeljka i utorka, a uzrok požara zasada nije poznat.

Foto: NIS

Vatra je, kako saznajemom krenula od jednoog vozila, a zatim se proširila na okolna dva. U požaru je oštećena i fasada zgrade ispred koje su se nalazili parkirani automobili, a plamen je donekle zahvatio i obližnji lokal.

Požar su ugasili vatrogasci, a policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara, u kojem, srećom, niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta.