IZGORELA TRI AUTOMOBILA, OŠTEĆENA FASADA: Utvrđuje se uzrok požara na vozilima u Novom Sadu
U POŽARU na Bulevaru partrijarha Pavla u Novom Sadu, izgorela su tri parkirana automobila. Vatra je buknula oko jedan sat u noći između ponedeljka i utorka, a uzrok požara zasada nije poznat.
Vatra je, kako saznajemom krenula od jednoog vozila, a zatim se proširila na okolna dva. U požaru je oštećena i fasada zgrade ispred koje su se nalazili parkirani automobili, a plamen je donekle zahvatio i obližnji lokal.
Požar su ugasili vatrogasci, a policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara, u kojem, srećom, niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta.
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