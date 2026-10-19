KURAK BIO ZA VOLANOM "MERCEDESA": Istraga nesreće u kojoj je na Karaburmi u Beogradu nastradao Dragomir M. (83)
NEKADAŠNjI pripadnik Resora državne bezbednosti Miroslav Kurak (55), pravosnažno oslobođen optužbe da je učestvovao u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, bio je za volanom vozila "mercedes G klase", koje je u nedelju oko podneva učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u beogradskom naselju Karaburma, u kojoj je nastradao Dragomir M. (83).
Prema dostupnim informacijama, Dragomir M. je upravljao automobilom "reno megan", kada se na uglu Višnjičke i Podrugovićeve ulice sudario sa "mercedesom". Tom prilikom, oštećeno je šest parkiranih vozila i povređeno pet osoba kojima je ukazana medicinska pomoć. Dragomir M. je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, ali i pored napora lekara je ubrzo preminuo.
Kako nezvanično saznajemo, do udesa je došlo u trenutku kada je Dragomir M. svojim vozilom, najverovatnije, započeo skretanje u bočnu ulicu ili polukružno okretanje na raskrsnici. U tom momentu, navodno, došlo je do silovitog kontakta sa Kurakovim vozilom.
Kako bi se razjasnile sve okolnosti ove nesreće, dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva izdao je nalog policiji za prikupljanje dokaza. Pre svega, pribavljanje snimaka kamera sa video-nadzora, zatim da se obavi alkotestiranje Kuraka i ispita eventualno prisustvo narkotika. Dati su i nalozi da se obave vanredni tehnički pregledi vozila koja su učestvovala u nesreći, kao i obdukcija tela nastradalog radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti. Policija će uzeti i izjave od svedoka koji su se u trenutku sudara zatekli na mestu događaja.
Miroslav Kurak je početkom februara 2024. pravosnažno oslobođen optužbi da je aprila 1999. u jeku NATO bombardovanja učestvovao u ubistvu vlasnika "Dnevnog telegrafa". Apelacioni sud u Beogradu tada je preinačio prvostepenu presudu kojom su Kurak, Radomir Marković, Milan Radonjić i Ratko Romić bili osuđeni na ukupno sto godina zatvora.
Prpino svedočenje u sudu
NEVENČANA supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa svojevremeno je pred Apelacionim sudom ponovila da osoba koja je usmrtila vlasnika "Dnevnog telegrafa" nije Miroslav Kurak, koga je Tužilaštvo za organizovani kriminal teretilo za ovo delo.
Kuraku, kojem se sudilo u odsustvu, preinačenom presudom bilo je izrečeno 20 godina zatvora. Tom odlukom, sudsko veće je ostalo pri stavu da su optuženi umešani u zločin, ali da je u Ćuruviju pucala nepoznata osoba, a ne Kurak, kako je tvrdilo tužilaštvo. Nakon što su tužilac i okrivljeni uložili žalbe, Apelacija je posle održane sednice odlučila da otvori glavni pretres kako bi razjasnila neke nejasnoće.
- Po nalaženju Apelacionog suda, i pored svih izvedenih dokaza, tokom postupka nije utvrđeno postojanje organizovane kriminalne grupe, niti je utvrđeno ko je, kada i gde, kao što se navodi u dispozitivu optužnice, učestvovao u sačinjavanju prethodnog dogovora i plana za ubistvo vlasnika, direktora, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista "Dnevni telegraf" i nedeljnika "Evropljanin" - bilo je navedeno u obrazloženju Apelacionog suda.
Preporučujemo
SEKLI MARIHUANU I ODVAJALI CVETOVE: Presuda za uzgoj kanabisa u hali u Borči
19. 10. 2026. u 15:44
BILI U STANU GDE JE DRŽANA DROGA: Uhapšena dvojica muškaraca u Beogradu
19. 10. 2026. u 14:45
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)