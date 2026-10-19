KURAK BIO ZA VOLANOM "MERCEDESA": Istraga nesreće u kojoj je na Karaburmi u Beogradu nastradao Dragomir M. (83)

NEKADAŠNjI pripadnik Resora državne bezbednosti Miroslav Kurak (55), pravosnažno oslobođen optužbe da je učestvovao u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, bio je za volanom vozila "mercedes G klase", koje je u nedelju oko podneva učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u beogradskom naselju Karaburma, u kojoj je nastradao Dragomir M. (83).

FOTO: Lj.P.

Prema dostupnim informacijama, Dragomir M. je upravljao automobilom "reno megan", kada se na uglu Višnjičke i Podrugovićeve ulice sudario sa "mercedesom". Tom prilikom, oštećeno je šest parkiranih vozila i povređeno pet osoba kojima je ukazana medicinska pomoć. Dragomir M. je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar, ali i pored napora lekara je ubrzo preminuo.

Kako nezvanično saznajemo, do udesa je došlo u trenutku kada je Dragomir M. svojim vozilom, najverovatnije, započeo skretanje u bočnu ulicu ili polukružno okretanje na raskrsnici. U tom momentu, navodno, došlo je do silovitog kontakta sa Kurakovim vozilom.

Kako bi se razjasnile sve okolnosti ove nesreće, dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva izdao je nalog policiji za prikupljanje dokaza. Pre svega, pribavljanje snimaka kamera sa video-nadzora, zatim da se obavi alkotestiranje Kuraka i ispita eventualno prisustvo narkotika. Dati su i nalozi da se obave vanredni tehnički pregledi vozila koja su učestvovala u nesreći, kao i obdukcija tela nastradalog radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti. Policija će uzeti i izjave od svedoka koji su se u trenutku sudara zatekli na mestu događaja.

Miroslav Kurak je početkom februara 2024. pravosnažno oslobođen optužbi da je aprila 1999. u jeku NATO bombardovanja učestvovao u ubistvu vlasnika "Dnevnog telegrafa". Apelacioni sud u Beogradu tada je preinačio prvostepenu presudu kojom su Kurak, Radomir Marković, Milan Radonjić i Ratko Romić bili osuđeni na ukupno sto godina zatvora.

Prpino svedočenje u sudu NEVENČANA supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa svojevremeno je pred Apelacionim sudom ponovila da osoba koja je usmrtila vlasnika "Dnevnog telegrafa" nije Miroslav Kurak, koga je Tužilaštvo za organizovani kriminal teretilo za ovo delo.

- Kad su me pozvali u policiju, godinu i devet meseci posle ubistva, i doneli album sa slikama, ja sam rekla: "I vi i ja znamo da je ovo sigurno pogrešan album". Taj čovek koji je pucao nije bio naročito visok. Nisam videla Miroslava Kuraka i Ratka Romića kad je Slavko ubijen - izjavila je Branka Prpa.

Kuraku, kojem se sudilo u odsustvu, preinačenom presudom bilo je izrečeno 20 godina zatvora. Tom odlukom, sudsko veće je ostalo pri stavu da su optuženi umešani u zločin, ali da je u Ćuruviju pucala nepoznata osoba, a ne Kurak, kako je tvrdilo tužilaštvo. Nakon što su tužilac i okrivljeni uložili žalbe, Apelacija je posle održane sednice odlučila da otvori glavni pretres kako bi razjasnila neke nejasnoće.

- Po nalaženju Apelacionog suda, i pored svih izvedenih dokaza, tokom postupka nije utvrđeno postojanje organizovane kriminalne grupe, niti je utvrđeno ko je, kada i gde, kao što se navodi u dispozitivu optužnice, učestvovao u sačinjavanju prethodnog dogovora i plana za ubistvo vlasnika, direktora, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista "Dnevni telegraf" i nedeljnika "Evropljanin" - bilo je navedeno u obrazloženju Apelacionog suda.