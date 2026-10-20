SEJAO STRAH MEĐU SUGRAĐANIMA MESECIMA: Uhapšen Novoboegrađanin (36) zbog niza brutalnih krađa i razbojništva

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju P. J. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo i više krivičnih dela teška krađa.

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- Osumnjičenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 14. juna 2026. godine do 5. oktobra 2026. godine, u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, izvršio više krivičnih dela teška krađa iz člana 204 Krivičnog, jer je na naročit drzak način oduzimao tuđe pokretne stvari drugom u nameri da njihovim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku, na taj način što je u više navrata prilazio sa leđa različitim oštećenim licima i rukom kidao lančiće koji su se nalazili oko vrata, potom bi se sa oduzetim stvarima udaljio u nepoznatom pravcu- navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo razbojništvo iz člana 206 Krivičnog zakonika izvršio dana 3. jula 2026. godine, u Beogradu, na teritoriji opštine Novi Beograd, jer je upotrebom sile protiv nekog lica oduzeo tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Sumnja se da je počinio navedeno krivično delo tako što je prišao oštećenoj koja je sedela na klupi i snažno uhvatio svojom rukom za lanac koji je nosila oko vrata u nameri da ga otme, to kako zbog debljine lanca u tome, nastavio je da vuče ali je oštećena ustala pokušavajući da se oslobodi, da bi je osumnjičeni drugom rukom uhvatio za torbu koju je oštećena nosila oko ramena, u nameri da otme torbu, to kako su se međusobno vukli neko vreme oštećena je pala na beton dok je osumnjičeni uspeo da oduzme njen lanac i sa istim da se udalji u nepoznatom pravcu.

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu doneo je naredbu o sporovođenju istrage zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično delo Razbojništvo iz člana 206. Kriivčnog zakonika.

- Osumnjičeni je za navedena krivična dela saslušan od strane javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Begradu, nakon čega je javni tužilac zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio navedena krivična dela podneo predlog za određivanje pritvora Trećem osnovnom sudu u Beogradu jer postoje osobite okolnosti da će boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - navodi se u saopštenju.