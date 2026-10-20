Nesreće

PRVE FOTOGRAFIJE STRAVIČNE NESREĆE KOD UMKE: Ušao u suprotnu traku, pa izazvao jeziv sudar (FOTO)

З. У.

20. 10. 2026. u 13:38

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JUTROS oko 8:40 časova došlo je do stravične saobraćajne nesreće u koj je stradala jedna osoba, dok je druga sa povredama prevezena u bolnicu, saznaju Novosti.

ПРВЕ ФОТОГРАФИЈЕ СТРАВИЧНЕ НЕСРЕЋЕ КОД УМКЕ: Ушао у супротну траку, па изазвао језив судар (ФОТО)

Foto: Ustupljene fotografije

Prema informacijama koje smo dobili, nesreća se dogodila na Novom obrenovačkom putu, na deonici između Ostružnice i Umke.

Foto: Ustupljene fotografije

Kako saznajemo, do udesa je došli kada je automobil marke "nisan" prešao u levu traku i time izazvao direktan sudar sa automobilom marke "opel", na koji je nakon toga naleteo kombi marke "mercedes" koji se kretao iza njega.

Foto: Ustupljene fotografije

Prema dobijenim informacijama, na licu mesta je stradao vozač "nisana" I. D. (48), dok je vozač opela M. R. (40) hitno prevezen u bolnicu.

Stepen povreda vozača opela trenutno nije poznat.

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