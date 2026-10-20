PRVE FOTOGRAFIJE STRAVIČNE NESREĆE KOD UMKE: Ušao u suprotnu traku, pa izazvao jeziv sudar (FOTO)
JUTROS oko 8:40 časova došlo je do stravične saobraćajne nesreće u koj je stradala jedna osoba, dok je druga sa povredama prevezena u bolnicu, saznaju Novosti.
Prema informacijama koje smo dobili, nesreća se dogodila na Novom obrenovačkom putu, na deonici između Ostružnice i Umke.
Kako saznajemo, do udesa je došli kada je automobil marke "nisan" prešao u levu traku i time izazvao direktan sudar sa automobilom marke "opel", na koji je nakon toga naleteo kombi marke "mercedes" koji se kretao iza njega.
Prema dobijenim informacijama, na licu mesta je stradao vozač "nisana" I. D. (48), dok je vozač opela M. R. (40) hitno prevezen u bolnicu.
Stepen povreda vozača opela trenutno nije poznat.
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