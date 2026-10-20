Nesreće

VOZAČ STRADAO NA LICU MESTA: Teška saobraćajna nesreća kod Ostružnice, stvaraju se velike gužve

В.Н.

20. 10. 2026. u 10:36

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se na Obrenovačkom putu kod Ostružnice, pri čemu je jedna osoba nastradala na licu mesta, dok je druga zadobila telesne povrede.

ВОЗАЧ СТРАДАО НА ЛИЦУ МЕСТА: Тешка саобраћајна несрећа код Остружнице, стварају се велике гужве

Foto: N. Živanović

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila oko 8.40 časova kada je, iz za sada nepoznatih razloga, došlo do sudara između dva putnička vozila i jednog teretnog.

Vozač jednog putničkog vozila nastradao je na licu mesta, a lekari su samo mogli da konstatuju smrt, dok je drugi vozač prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku.

Za sada nije poznat stepen povreda drugog vozača.

Pripadnici policije izašli su na lice mesta i obavljaju uviđaj, a na tom putu se stvaraju kolone, pa nadležni apeluju da se, do završetka uviđaja, koriste alternativni putevi.

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