Preminula Giškina sestra, Slavica Božović

ALEKSANDAR Vučić izneo je na Informer televiziji svoj plan organizacije buduće vlade sa 12 ministara, prema kojem bi gotovo sva ministarstva bila smeštena u istoj zgradi. Naglasio je da od članova kabineta očekuje svakodnevni zajednički rad, potpunu posvećenost i strogu disciplinu, poručivši da niko neće moći da završi radni dan dok za to ne dobije odobrenje.