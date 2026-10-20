Nesreće

Preminula Giškina sestra, Slavica Božović

Filip Rogović

20. 10. 2026. u 14:06

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SLAVICA Božović, sestra Đorđa Božovića Giške, jedne od najpoznatijih figura beogradskog podzemlja osamdesetih i početkom devedesetih godina, preminula je, a vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih".

Преминула Гишкина сестра, Славица Божовић

Foto: Jutjub printskri/Goli Zivot TV Happy/RUDAR 7

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